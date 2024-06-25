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Палестино-израильский конфликт ,  
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The National узнал о переезде руководства ХАМАС из Катара в Ирак

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Правительство Ирака одобрило перенос оперативной базы палестинского движения ХАМАС и переезд его политических лидеров из Катара в Ирак, сообщает портал The National News со ссылкой на иракских дипломатов.

Переезд обсуждали по телефону глава ХАМАС Исмаил Хания и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Аль-Судани в мае, утоняют собеседники портала. Они объяснили решение усилением давления на группировку со стороны Катара и США из-за тупика в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

По словам одного из дипломатов, в правительстве Ирака нет консенсуса по поводу переезда, однако из-за этого власти не отменят решение. Другой иракский депутат отметил, что дата переезда пока не известна, однако ХАМАС в июне открыл в Багдаде политическое представительство, а вскоре откроет и медиаофис.

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Предыдущее и пока единственное перемирие между Израилем и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. За это время боевики отпустили около сотни израильских заложников. Переговоры о новом перемирии длятся уже несколько месяцев при посредничестве США, Египта и Катара, однако стороны не могут согласовать условия.

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