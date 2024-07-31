Foreign Affairs назвал «наивной» идею возобновления ядерных испытаний США

Если США первыми предпримут попытку возобновить испытания ядерного оружия, Россия и Китай наверняка последуют этому примеру, пишет издание

Если США первыми предпримут попытку возобновить испытания ядерного оружия, они быстро убедятся, насколько наивными были, пишет Foreign Affairs.

Соединенные Штаты обладают техническим превосходством своего ядерного арсенала лишь потому, что Россия и Китай прекратили испытания, а Вашингтон вложил значительные средства в научные исследования, указывает издание.

По состоянию на сентябрь 2023 года США располагали 3748 ядерными боеголовками, сообщило Агентство по ядерной безопасности. Последний раз эти данные США раскрывали в октябре 2021 года — тогда запасы составляли 3750 боеголовок. Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала (на них приходится около 90% всего ядерного оружия в мире). На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс. (совпадает с данными NNSA). Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), больше всего ядерных боеголовок в арсенале США за всю историю обладания оружием было в 1967 году — 31,3 тыс. штук. В тот год СССР обладал лишь 8,4 тыс. боеголовок, что почти в четыре раза меньше. В 1976 году Советский Союз впервые обошел по количеству боезарядов США, а к 1986 году достиг пика в 40,2 тыс. штук.

Потенциальная команда кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа снова выдвигает идею о возобновлении Штатами испытаний ядерного оружия. Однако если это произойдет, Россия и Китай наверняка последуют этому примеру. Испытания могут начать и другие страны — например, Иран или Саудовская Аравия, которые могут создать оружие. В результате ядерные противники США станут еще более боеспособными, пишет Foreign Affairs.

Издание напоминает, что сторонники применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки считали, что Соединенные Штаты будут обладать ядерной монополией над Советским Союзом на протяжении десятилетий. Однако Москва получила собственную бомбу менее чем за четыре года. Потом утверждали, что разработка водородной бомбы вернет лидерство Вашингтону. У СССР она появилась менее чем через два года после США, а потом и у других стран, включая Китай.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для Foreign Affairs высказал мнение, что Соединенным Штатам следует возобновить подземные ядерные взрывы в пустыне Невады.

«Соединенным Штатам необходимо поддерживать техническое и количественное превосходство над объединенными ядерными арсеналами Китая и России», — считает он. Для этого, по его словам, Вашингтон должен впервые с 1992 года испытать новое ядерное оружие «в реальности, а не только с помощью компьютерных моделей».

Страна провела больше ядерных взрывов (1149), чем Россия (969) и Китай (45) вместе взятые. Однако «США почти никогда не доставали ядерное оружие из арсенала и не испытывали его затем, взорвав в пустыне», отмечает издание.

Соединенные Штаты прекратили испытания в 1992 году, в 1996-м они подписали, но не ратифицировали (как и Китай) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

У страны на тот момент было технологическое преимущество, в частности, оптоволоконные кабели и суперкомпьютеры, которые значительно превосходили машины в России и Китае. В США также была создана инфраструктура для исследований, в частности подземная лаборатория субкритических экспериментов (PULSE), где проводятся опыты с небольшими количествами плутония, что позволяет понять, как работает ядерное оружие без реальных испытаний, отмечает издание.

Осенью прошлого года Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Там поясняли, что Москва отзывает ратификационную грамоту, но не выходит из соглашения. Таким образом, страна продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами», отмечали там.