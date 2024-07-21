Повысит ли возвращение Трампа в Белый дом риски ядерной войны В его первый срок США вышли из ряда соглашений по разоружению

Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. В его первый срок Штаты вышли из ряда соглашений по разоружению. РБК разбирался, какой может быть ядерная политика Трампа, если он вернется в Белый дом

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

«Думаю, у вас случился бы ядерный холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Думаю, у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали. И думаю, ядерная война может случиться и сейчас», — заявил Дональд Трамп под присягой, давая показания по одному из своих судебных дел генпрокурору Нью-Йорка в апреле 2023 года (цитаты по The New York Times).

В вышедшей за несколько месяцев до этого новой редакции книги журналиста NYT Майкла Шмидта «Дональд Трамп против. Соединенные Штаты: внутренняя борьба за то, чтобы остановить президента» утверждалось, что в 2017 году Трамп, будучи президентом, «за закрытыми дверями Овального кабинета» предлагал использовать ядерное оружие против КНДР. «Он непринужденно обсуждал идею применения ядерного оружия против Северной Кореи, говоря, что, если бы он предпринял это, администрация могла бы обвинить кого-то другого, чтобы снять с себя ответственность», — приводит NBC отрывок из книги Шмидта.

Известно и о других дискуссиях, шедших в Белом доме, когда его занимал Трамп, на тему ядерного оружия. Например, по информации The Washington Post, в 2020 году администрация США обсуждала возможность возобновить ядерные испытания. Штаты не проводили их с 1992 года и заверяют, что будут и дальше придерживаться одностороннего моратория на этот счет. Возможность возобновления испытательных взрывов в 2020 году объяснялась тем, что якобы такие маломощные испытания проводят Китай и Россия; кроме того, полагали в республиканской администрации, такие действия со стороны США могут подтолкнуть Москву и Пекин к тому, чтобы заключить с Вашингтоном новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ядерные испытания США не возобновили. Но призывы к этому звучат и сейчас. Например, советник Трампа по национальной безопасности (2019–2021) Роберт О’Брайен в эссе для The Foreign Affairs, опубликованном в июне, написал, что США надо поддерживать «техническое и численное превосходство над вместе взятыми ядерными арсеналами Китая и России». «Для этого Вашингтон должен впервые с 1992 года испытать новое ядерное оружие на надежность и безопасность в реальном мире, а не только с помощью компьютерных моделей. Если Китай и Россия продолжат отказываться участвовать в добросовестных переговорах по контролю над вооружениями, Соединенным Штатам следует также возобновить производство урана-235 и плутония-239, основных расщепляющихся изотопов ядерного оружия», — считает О’Брайен.

Сам Трамп в ходе нынешней кампании ничего конкретного о ядерном оружии не говорит. Он только обвиняет администрацию Джо Байдена в эскалации. «Слабость Байдена привела планету на грань ядерной войны. Но я принесу новый великолепный мир», — заявил Трамп в мае 2024 года, выступая перед сторонниками в городе Фриленд, штат Мичиган, и добавил, что он единственный может «предотвратить третью мировую войну» (цитата по ТАСС).

Что Трамп говорил о ядерном оружии перед своим первым президентством О своем отношении к такому оружию (интервью The New York Times, 26 марта 2016 года) «Думаю, самая большая проблема в мире — это ядерный потенциал. <…> Когда люди говорят о глобальном потеплении, я отвечаю, что глобальное потепление, которого нам следует опасаться, — это глобальное ядерное потепление. <…> Мощь оружия сегодня гораздо больше того, о чем мы когда-либо могли подумать, она невообразима, эта мощь. Посмотрите на Хиросиму и умножьте ее на много-много раз — вот что у нас есть сегодня. И на мой взгляд, это единственная самая большая проблема». О готовности применить ядерное оружие первым (интервью для шоу Today на NBC, 28 апреля 2016 года) «Я не хочу ничего исключать. Я буду последним, кто воспользуется ядерным оружием. Это ужас — использовать ядерное оружие. Мощь вооружений сегодня — единственная величайшая проблема, с которой сталкивается наш мир. <…> Я буду последним, кто использует его. Я не буду спусковым крючком, каким могли бы быть некоторые люди. Я буду последним, но я никогда не исключаю этого». О состоянии американских ядерных арсеналов (интервью The New York Times, 26 марта 2016 года) «Мы страна, у которой нет денег. Знаете, когда мы заключали эти сделки (речь идет об американском ядерном зонтике над Южной Кореей и Японией. — РБК), мы были богатой страной. Мы не богатая страна. Мы были богатой страной с очень сильной армией и огромным потенциалом во многих отношениях. Но больше нет. У нас есть армия, которая сильно истощена. У нас есть ядерные арсеналы, которые находятся в ужасающем состоянии. Непонятно даже, работают ли они».

Какой будет ядерная политика Трампа, если он снова станет президентом

То, что делала первая администрация Трампа, дает представление о том, чего по части ядерной политики можно ждать от его второго президентства, отмечает доцент кафедры политологии Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology — MIT) Кейтлин Талмадж, — а именно активного неприятия контроля над вооружениями и бесцеремонного отношения к ядерным рискам, ибо нет оснований предполагать, что за последние четыре года подходы Трампа изменились.

Из каких договоров по разоружению США вышли при Трампе Май 2018 года — иранская ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД; подписан в 2015 году). Трамп назвал ее «одной из худших и наиболее односторонних сделок», которые когда-либо заключали Штаты, и объявил о возобновлении санкций против Ирана. По сей день восстановить СВПД не удалось.

Февраль 2019 года — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. В основе решения — обвинения в адрес России в том, что она договор нарушила. Администрация США заявила, что американские вооруженные силы «больше не будут терпеть невыгодные условия, прописанные в договоре, который хотя и был когда-то великим, но теперь нарушен».

Май 2020 года — Договор по открытому небу (ДОН) 1992 года, в котором, кроме США и России, участвуют еще 32 страны ОБСЕ и который давал им возможность наблюдать за военной активностью друг друга с помощью фототехники, размещенной на самолетах. «У нас очень хорошие отношения с Россией. Но она не соблюдает договор, так что до тех пор, пока она не будет его соблюдать, мы выйдем. Но весьма вероятно, что мы заключим новое соглашение или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение», — заявил Трамп. ДОН существует, но Вашингтон и Москва в него так и не вернулись. Москва в ответ на обвинения Вашингтона — в частности, по ДРСМД и ДОН — выдвигала встречные претензии. Администрация Байдена, придя к власти в 2021 году, первым делом продлила истекавший тогда ДСНВ (с администрацией Трампа Москва договаривалась об этом несколько лет и так и не договорилась). Однако в другие соглашения Штаты не вернулись.

Международная обстановка сегодня гораздо напряженнее, чем в 2020 году, и в сумме со склонностью Трампа создавать ядерные риски это делает ситуацию взрывоопасной, отмечает Талмадж. Эксперт обращает внимание на следующие факторы: Иран стал гораздо ближе к созданию ядерной бомбы, а КНДР разработала типы оружия, которые могут угрожать США напрямую; свой ядерный арсенал расширяет Китай, что опасно в условиях его конфронтации с Тайванем, а Россия вовлечена в горячий конфликт на границе с НАТО с применением обычных вооружений. «Любая из этих ситуаций при будущей администрации Трампа скорее приведет к ядерному кризису, в котором Трамп будет склонен к эскалации, нежели к смягчению ситуации», — предупреждает Талмадж.

Еще один аспект, с которым связь ядерной политики на первый взгляд не столь очевидна, — отношение США к их союзникам. НАТО — ядерный альянс, США обеспечивают его участникам «ядерный зонтик»; этот механизм — гарантия нераспространения ядерного оружия, потому что, будучи под защитой, страна не берется за то, чтобы разработать его самой. В НАТО состоят также ядерные Великобритания и Франция, чьи обязательства в этой сфере, впрочем, вызывают вопросы — их ядерные силы с НАТО не связаны, в программу совместных ядерных миссий Nuclear Sharing интегрированы только американские.

Что правоконсерваторы предлагают по ядерному вопросу

Понять, как в команде Трампа могут проводить ядерную политику, если он снова станет президентом, можно из 922-страничного документа «Мандат на лидерство» «Проекта 2025». Это консервативный манифест, в котором более 100 правых групп во главе с аналитическим правоконсервативным центром Heritage Foundation (основан в 1973 году, публиковал «Мандат» для будущей администрации Рональда Рейгана, сотрудничал с другими республиканскими президентами) изложили предложения по реформированию правительства США.

Обороне посвящена 41 страница, этот раздел написал Кристофер Миллер, американский военный, который в 2020–2021 годах исполнял обязанности министра обороны. По его оценке, при оборонном планировании США должны сделать своим главным приоритетом Китай и исходя из этого модернизировать и расширять свои ядерные арсеналы так, чтобы они могли одновременно сдерживать Пекин и Москву. В этом контексте он предлагает следующее:

отдать приоритет созданию ядерного оружия, ускорив разработку новых программ;

увеличить финансирование и активнее производить ядерные боеголовки (в их числе B61-12, W80-4, W87-1 Mod и W88 Alt 370);

разработать новую крылатую ракету морского базирования с ядерной боеголовкой — такой тип оружия был выведен из эксплуатации еще Джорджем Бушем-старшим;

восстановить американскую ядерную инфраструктуру так, чтобы она активнее производила и поддерживала ядерное оружие;

согласиться на переговоры по контролю над вооружениями, только если они продвинут интересы США и их союзников.

Сам Трамп, впрочем, от этих предложений дистанцировался. В начале июля он заявил, что ничего не знает о «Проекте 2025» и понятия не имеет, кто за этим стоит. «Я не согласен с некоторыми вещами, которые они говорят, а некоторые из тех, о которых они говорят, абсолютно смешны и ужасны, — заявил он (цитата по Bloomberg). — Что бы они ни делали, я желаю им удачи, но я не имею к ним никакого отношения».