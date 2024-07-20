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Политика ,  
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США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок

США впервые за два года раскрыли данные о количестве ядерных боеголовок
По состоянию на сентябрь 2023 года США располагали 3748 ядерными боеголовками, сообщило агентство по ядерной безопасности. Последний раз эти данные США раскрывали в октябре 2021 года — тогда запасы составляли 3750 боеголовок

Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил, сообщило Национального агентство по ядерной безопасности США (NNSA).

В NNSA указали, что с 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12088 ядерных боеголовок. Примерно 2 тыс. ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа. При этом количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.

«Повышение прозрачности ядерных арсеналов государств важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении агентства.

Последний раз США публиковали такую информацию в октябре 2021 года (тогда ядерных боеголовок насчитывалось 3750), после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались.

В Госдепартаменте ранее также отчитались, что по состоянию на 1 марта 2024 года Вашингтон располагал 1419 развернутыми ядерными боезарядами и 662 развернутыми носителями таких боезарадов. В их число входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ).

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Фото:Ольга Балашова / ТАСС

Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала (на них приходится около 90% всего ядерного оружия в мире). На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс (совпадает с данными NNSA).

Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), больше всего ядерных боеголовок в арсенале США за всю историю обладания оружием было в 1967 году — 31,3 тыс. штук. В тот год СССР обладал лишь 8,4 тыс. боеголовок, что почти в четыре раза меньше. В 1976 году Советский Союз впервые обошел по количеству боезарядов США, а к 1986 году достиг пика в 40,2 тыс. штук.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие ядерный арсенал США Россия
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