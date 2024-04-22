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Политика ,  
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МИД связал приверженность мораторию на ядерные испытания с действиями США

МИД: приверженность Москвы мораторию на ядерные испытания зависит от США
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия привержена мораторию на ядерные испытания, однако сохранение этой линии зависит от действий США, следует из комментария российского МИДа.

Ведомство сообщило, что замглавы министерства Сергей Рябков встретился с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом. Переговоры прошли после того, как Россия отозвала ратификацию этого документа.

Рябков на встрече разъяснил Флойду причины этого шага. Несмотря на это, Москва сохраняет «неизменную» приверженность договору и президентскому указу 1992 года, который установил мораторий на ядерные испытания, подчеркнул дипломат.

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Фото:Gregorio Borgia / Reuters

«Сохранится ли данная линия и в дальнейшем — полностью зависит от действий США. Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ, со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами», — говорится в комментарии МИДа.

ДВЗЯИ — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который в 1996 году приняла Генеральная Ассамблея ООН. Документ полностью запрещает проведение ядерных испытаний.

В договоре приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. Почти за 30 лет, что документ открыт к подписанию, восемь из 44 стран: Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — либо не подписали его, либо не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Ранее, в 1992 году, президент страны Борис Ельцин своим указом ввел мораторий на ядерные испытания.

В октябре 2023 года Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В пояснительной записке к документу говорилось, что Россия отзывает ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ. Таким образом, страна продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами», говорилось в документе.

США в день решения Госдумы провели испытания на ядерном полигоне. В Минэнерго страны пояснили, что для них использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

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Теги
ядерное оружие ядерные испытания Сергей Рябков МИД мораторий
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