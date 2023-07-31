Президент Обрадор: Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России

Мексика заявила об отказе участвовать в переговорах по Украине без России

Мехико примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, если «и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира», пояснил президент Обрадор. Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Manuel Velasquez / Getty Images)

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без России, заявил «РИА Новости» президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие», — сказал он.

При этом он отметил, что Мехико выступает за любое предложение, «ориентированное на достижение мира».

О том, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры по Украине, на которые не пригласили Россию, ранее писала газета The Wall Street Journal. В Кремле заявили, что будут следить за ситуацией, однако предпосылок для мира пока нет.

По данным издания, помимо самой Украины в переговорах примут участие страны Запада и развивающиеся государства, такие как Бразилия и Индия. Россию звать на мероприятие не будут. Встреча запланирована на 5–6 августа в Джидде, писала WSJ.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак после публикации анонсировал встречу по реализации «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Она должна пройти в Саудовской Аравии, сообщил он. Предыдущие переговоры состоялись в июне в Копенгагене.

Россия неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин напоминал что Зеленский подписал указ об отказе от диалога с Россией. В нем говорилось, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом является Путин. «После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — говорил Путин.