AFP узнало о предложении Литвы использовать порты Балтии для зерна

Балтийские порты могут служить «надежной альтернативой» для транзита украинской сельхозпродукции, в том числе зерновых, — через них ежегодно можно перевозить 25 млн т зерна, считают литовские чиновники

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Литва предложила ЕС использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна после провала сделки, сообщает AFP со ссылкой на письмо, отправленное 24 июля в Еврокомиссию.

В нем три литовских министра заявили, что порты Балтийского моря могут служить «надежной альтернативой» для транзита украинской сельхозпродукции, в том числе зерновых. Через них ежегодно можно перевозить 25 млн т зерна.

На прошлой неделе генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас сообщил о возможности перевалки 10 млн т украинского зерна. Однако доставка продукции в порт может стать проблемой, указал он. «Это огромная проблема, поскольку она включает в себя множество факторов, разные страны, разные договоренности, разные интересы и так далее. Если вопрос будет решен, Клайпеда уже сегодня сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна», — отметил Латакас. По его словам, порт может принимать 10-15 млн т зерна, экспорт литовского зерна составляет около 3,5 млн т.

Президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не согласен со смягчением санкций против России ради зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состояло из двух частей: первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — отмены ограничений на российский сельхозэкспорт. Москва неоднократно заявляла, что последняя часть так и не была выполнена. Действие соглашения несколько раз продлевалось. 17 июля истек срок зерновой сделки, Россия не стала ее продлевать, потребовав выполнения второй части соглашения, касающейся российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при продлении зернового соглашения, однако «никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался». Он назвал это назвав «наглостью и бесцеремонностью». Договоренности «в прежнем виде утратили смысл», подчеркнул Путин.

Позднее он предложил заместить украинское зерно «как на коммерческой, так и на безвозмездной основе». «Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — указал глава государства.

Россия не исключила возвращения в зерновую сделку при выполнении ряда условий, включая «реальное, а не умозрительное» исключение из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, незамедлительное подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.