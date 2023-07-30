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NYT рассказала об угрожающем США «африканском поясе переворотов»

NYT: перевороты в Африке угрожают стратегии США в регионе, однако «открывают дверь» России
После свержения президента Нигера в центральной Африке образовался целый пояс стран, где были свергнуты избранные власти. NYT отмечает, что мятежи подрывают позиции США и союзников в регионе и «открывают двери» России
Сторонники мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума
Сторонники мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума (Фото: Stringer / Reuters)

Военный переворот в Нигере «опрокинул последнюю костяшку домино» в группе африканских стран от Гвинеи на западе до Судана на востоке, которые теперь контролируются группами, совершившими переворот, пишет The New York Times.

Свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума газета называет демократически избранным союзником США, а последствия переворота — угрозой для борьбы американцев с происламистcкими режимами в Африке.

«Для Соединенных Штатов и их союзников переворот поставил неотложные вопросы о борьбе с исламистскими боевиками в Сахеле, обширном полузасушливом регионе, где группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены в России), набирают силу угрожающими темпами», — говорится в статье.

Причины переворотов этих странах были разными. Так, в Гвинее лидеры переворота оправдывали свои действия общественным недовольством из-за коррупции; в Мали и Буркина-Фасо они утверждали, что у них есть ответ на волну исламистской агрессии, захлестнувшей их страны. Большинство переворотов возглавлялось молодыми по сравнению с действовавшими лидерами людьми: Ибрагим Траоре, которому было всего 34 года, когда он захватил власть в Буркина-Фасо в прошлом году, является самым молодым главой государства в мире.

Всего, согласно отчету ООН, с 1952 года в африканских странах произошло 98 успешных переворотов.

Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает двенадцать стран с населением свыше 300 млн человек. В регионе в том числе расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

По данным Института экономики и мира (IEP), Сахель является глобальным эпицентром «джихадистского насилия», на долю которого приходится 43% из 6701 смерти в 2022 году по сравнению с 1% в 2007 году. По этому показателю регион превзошел Ближний Восток и Южную Азию.

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До переворота Нигер был «краеугольным камнем» региональной стратегии Пентагона, пишет газета. В стране дислоцированы не менее 1100 американских военнослужащих, а также расположены две базы беспилотников, на строительство которых были потрачены $110 млн. После прихода к власти хунты американцев могут попросить покинуть страну и «открыть дверь» России.

Как отмечает NYT, кадры во время переворота в Ниамее (столица Нигера), где протестующие размахивают российскими флагами, перекликается с аналогичными сценами во время переворота в соседней Буркина-Фасо. Издание отмечает, что наличие флагов еще не означает, что за действиями мятежников стоит Кремль, однако «символизируют то, как Россия в последние годы позиционирует себя как факелоносец антизападных и особенно антифранцузских настроений в некоторых частях Африки».

Группа военных из президентской гвардии Нигера, назвавшаяся «Национальным советом по защите родины» (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP), 26 июля заблокировала Мохамеда Базума в его резиденции. На следующий день было объявлено о свержении президента, к мятежникам присоединилось командование вооруженных сил. В Нигере закрыли границы и объявили комендантский час.

29 июля с заявлением выступил лидер мятежников, глава СNSP и начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани (незадолго до переворота Базум раздумывал о его увольнении, писала Jeune Afrique). Он назвал целью свержения президента желание бороться с «растратой государственных средств, безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством». Чиани объявил себя главой государства и заявил, что действие Конституции приостановлено, а государственные институты, существовавшие при свергнутом президенте, будут распущены.

ООН, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот в Нигере и призвали к освобождению президента Базума. С аналогичным заявлением выступил Евросоюз, который пригрозил полностью приостановить экономическую поддержку страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнерство США с Нигером «на сотни миллионов долларов» зависит от «сохранения демократического правления и конституционного порядка» в африканской стране. МИД России назвал переворот в Нигере «антиконституционной затеей» и призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Нигер военная хунта США переворот Африка исламисты
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