Власти сообщили об ударах по Харькову
Глава областной администрации Синегубов заявил об ударах по Харькову
Харьковские власти предупредили, что город и область находятся под ударом, призвав оставаться в укрытия. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Воздушная тревога объявлена во всей Украине
Харьков и область находятся под ударом, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. В Telegram он призвал жителей оставаться в укрытиях.
«Суспiльне» передавало о взрывах в Херсоне. Херсонская область осенью прошлого года вошла в состав России по итогам референдума, однако город остается под контролем Киева.
Согласно ресурсу оповещения о воздушной тревоге, она объявлена по всей территории Украины.
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