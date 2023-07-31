Глава областной администрации Синегубов заявил об ударах по Харькову

Власти сообщили об ударах по Харькову

Харьковские власти предупредили, что город и область находятся под ударом, призвав оставаться в укрытия. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Воздушная тревога объявлена во всей Украине

Харьков и область находятся под ударом, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. В Telegram он призвал жителей оставаться в укрытиях.

«Суспiльне» передавало о взрывах в Херсоне. Херсонская область осенью прошлого года вошла в состав России по итогам референдума, однако город остается под контролем Киева.

Согласно ресурсу оповещения о воздушной тревоге, она объявлена по всей территории Украины.

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