В Киеве допустили возвращение на фронт вернувшихся из плена «азовцев»

«Азовцы» после обмена пленными с Россией в прошлом году должны были находиться в Турции до окончания конфликта, но в июле вернулись домой. Кремль заявил, что договоренность о них была нарушена

Владимир Зеленский и командиры «Азова» возвращаются из Турции (Фото: Пресс-служба президента Украины / Global Look Press)

Командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), которые находились в Турции, а 8 июля вернулись на Украину, будут выполнять задачи в ходе боевых действий, заявил в интервью «Украинской правде» командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко. «Азов» является бригадой в составе этого формирования.

Президент Владимир Зеленский говорил, что на Украину вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламар, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — сказал Пивненко. Он допустил, что Прокопенко может принять участие в боевых действиях в течение месяца.

Бойцы «Азова», в том числе и Прокопенко, сдались в российский плен в мае 2022 года, до этого они вели бои на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В сентябре прошлого года их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. Однако пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Но в июле «азовцы» вернулись на Украину. Кремль заявил, что таким образом Киев и Анкара нарушили договоренности, Москву не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова» на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал возвращение бойцов с трудностями при проведении украинского контрнаступления. «Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — добавил он.

Представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик говорил, что Анкара дала Москве «соответствующие объяснения, ситуация прояснилась», но в чем они заключались, он не уточнял.