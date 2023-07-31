Трех жителей Воронежской области задержали за работу на «Правый сектор»

Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в госизмене за передачу украинцам данных о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре

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Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в госизмене за помощь членам «Правого сектора» (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 275 УК «государственная измена» (статья в соответствии с недавно обновленным УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках дела продолжаются, добавили в ЦОС ФСБ.

Ранее сегодня УФСБ по ДНР сообщило о задержании местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Кроме того, ФСБ вынесла официальные предостережения о недопустимости противоправных действий еще четырем жителям региона, которые попали под давление украинских спецслужб в рамках программы «Тебя ждут дома».

28 июня окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко по делу о госизмене и участии в экстремистской организации. Владыко обвинялся по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 282.2 УК (приготовление к участию в экстремистской организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (приготовление к госизмене). Осужденный планировал вступить в организацию «Правый сектор», но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам, уточнял РБК представитель суда.