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ФСБ возбудила дело против жителя ДНР о шпионаже в пользу Украины

ФСБ возбудила дело о шпионаже в пользу Украины против жителя ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) возбудила уголовное дело против жителя республики за шпионаж в пользу Украины (ст. 276 УК), сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

По данным спецслужбы, фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Максимальное наказание по статье о шпионаже предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, ФСБ вынесла официальные предостережения о недопустимости противоправных действий еще четырем жителям региона, которые попали под давление украинских спецслужб в рамках программы «Тебя ждут дома». «Целью данной программы являются принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации», — пояснили в управлении.

Там уточнили, что в рамках работы программы ТЖД сотрудники СБУ используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание. В то же время люди, добровольно сообщившие о фактах вербовочных подходов, от уголовной ответственности освобождаются, добавили в спецслужбе.

После начала российской спецоперации на Украине ФСБ неоднократно сообщала о задержании в России сторонников украинских запрещенных организаций и тех, кто сотрудничал с украинскими спецслужбами. Несколько дней назад спецслужба сообщила о задержании жителя Орловской области, который хотел воевать за ВСУ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

В середине июля ФСБ сообщила о задержании россиян, передававших ВСУ данные о военных объектах в Курской области. По версии следствия, передаваемые данные могли быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники». Возбуждено дело по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии. Подозреваемых заключили под стражу, они дали признательные показания.

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Теги
ФСБ шпионаж уголовное дело ДНР Военная операция на Украине
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