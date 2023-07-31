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Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

Группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ закрепиться у села Старомайорское в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки «Восток» на южнодонецком направлении сорвали попытки ВСУ закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, в ходе боев противник несет потери. Несколько украинских военных взяты в плен.

Кроме того, на запорожском направлении российские силы пресекли две попытки противника провести разведку боем в районах Приютного и Работино. Украинские военные, понеся потери, отступили, утверждает Чехов.

Село Старомайорское находится в Волновахском районе ДНР, на границе с Запорожской областью.

28 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ потеряли более 3 тыс. человек при попытках занять Старомайорское с начала контрнаступления в июне. По его словам, в районе Старомайорского идут ожесточенные бои высокой интенсивности.

30 июля Рогов рассказал, что российская армия выбила противника с большинства позиций у этого села. Старомайорское, добавил он, фактически перешло в серую зону. «Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», — объяснял он.

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Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

Теги
ДНР Запорожская область Владимир Рогов
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