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Контрразведка ФРГ предупредила о наращивании шпионской активности Китая

Немецкая контрразведка предупредила о наращивании шпионской активности Китая в стране
Контрразведка Германии призвала немецких чиновников проявлять осторожность при взаимодействии с представителями международного отдела КПК, отметив, что Пекин в последнее время нарастил шпионскую активность

Немецкая контрразведка предупредила государственных чиновников и политиков о том, что Китай наращивает свою шпионскую активность в стране. Центральную роль в этом играет Международный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая (IDCPC), говорится в уведомлении Федерального управления по защите Конституции Германии.

В документе сказано, что китайское руководство в последние годы значительно активизировало свои усилия по получению разведданных и «создало всемирную сеть контактов и постоянно стремится к ее расширению». Немецких чиновников призывают проявлять осторожность при взаимодействии с представителями IDCPC.

«При общении с членами IDCPC избегайте любых действий, которые
могут быть квалифицированы как имеющие фактические последствия в соответствии с параграфом 99 Уголовного кодекса (сотрудничество с иностранной секретной службой. — РБК)», — подчеркивается в документе.

В мае Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения китайской полиции, действующие на территории Германии, поскольку немецкие власти полагают, что они нужны Китаю, чтобы «контролировать и запугивать» китайцев, проживающих за рубежом.

Представитель МИДа Германии Андреа Зассе рассказывала тогда, что переговоры с китайской стороной на эту тему идут с ноября 2022 года. По ее словам, в феврале китайское правительство отрицало, что создавало незаконные полицейские участки на территории Германии. Однако Пекин признал работу в ФРГ неких «сервисных станций», которые он пообещал закрыть.

В середине июня Германия приняла первую в истории страны Стратегию нацбезопасности. В ней, помимо прочего сказано, что Берлину необходимо усилить борьбу против иностранного влияния и шпионажа, принять меры против возможных диверсий, в том числе на инфраструктурных объектах, достичь независимости в энергетической и продовольственной сферах.

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Китай в нем назван «партнером, конкурентом и системным соперником», при этом отмечается, что без него «не могут быть решены многие из самых насущных глобальных проблем».

Канцлер Германии Олаф Шольц был одним из представивших документ. По его словам, Берлин сохраняет баланс в своей стратегии в отношении Китая. Ее авторы согласились и подчеркнули, что хотят не разъединения, а минимизации рисков. Есть принципиальные разногласия с Китаем, например, по вопросам демократии, но сотрудничество необходимо, например, в борьбе с изменением климата. Они также ищут постоянную координацию со своими партнерами.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия Китай шпионаж контрразведка
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