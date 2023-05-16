Берлин потребовал от Китая закрыть секретные отделы полиции в Германии

На территории Германии действуют минимум два мобильных полицейских участка, которые Пекин использует для контроля и запугивания живущих за рубежом китайцев, полагают в Берлине. Ранее такие отделы обнаружили в Нью-Йорке

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Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения китайской полиции, действующие на территории Германии, сообщает Bloomberg. Немецкий власти полагают, что они нужны Китаю, чтобы «контролировать и запугивать» китайцев, проживающих за рубежом.

Переговоры с китайской стороной на эту тему идут с ноября 2022 года, сообщила представитель МИД Германии Андреа Зассе. По ее словам, в феврале китайское правительство отрицало, что создавало незаконные полицейские участки на территории Германии. Однако Пекин признал работу в ФРГ неких «сервисных станций», которые он пообещал закрыть.

Несмотря на это, заявил представитель МВД Максимилиан Калл, в Германии по-прежнему функционируют как минимум два отделения полиции Китая, за деятельностью которых внимательно следят местные власти. По словам Калла, «это не стационарные офисы, а мобильные участки». Представитель полиции отметил, что подобные отделы, действующие в разных странах, зачастую связаны с китайскими спецслужбами.

«ФРГ не заключала двустороннего соглашения с КНР о работе так называемых зарубежных полицейских участков», — пояснял представитель МВД изданию t-online сенью прошлого года. Как сообщили в ведомстве, правительство работает над тем, «чтобы китайские дипломатические миссии в Германии действовали в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях».

В заявлении китайского посольства, которое приводит Bloomberg, говорится, что «правительство Китая всегда поддерживало международное право и уважало суверенитет и юрисдикцию всех стран». Дипломаты отметили, что не раз высказывали эту позицию и выразили надежду, что «немецкая сторона отнесется к этому объективно и не оставит места для дальнейших спекуляций».

По данным базирующейся в Мадриде правозащитной организации Safeguard Defenders, Китай открыл десятки незаконных полицейских участков за рубежом, такие пункты используются для того, чтобы убедить граждан Китая, подозреваемых в совершении там преступлений, в основном диссидентов, вернуться на родину. В Германии одно из таких отделений действовало во Франкфурте-на-Майне.

В период с апреля 2021 года по июль 2022-го китайская полиция убедила 230 тыс. человек вернуться в Китай, в добровольности этого решения правозащитники сомневаются.

Подобные участки были обнаружены, например, в Нью-Йорке. В Пекине называют их «зарубежными центрами обслуживания» и отрицают, что их используют для слежки за китайцами.