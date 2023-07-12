Названная MI5 «китайским агентом» женщина решила подать в суд
Кристин Ли, которую британская служба внутренней разведки MI-5 назвала китайским агентом, подает на ведомство в суд, требуя возмещения ущерба за нарушения ее прав человека, сообщает South China Morning Post.
Агентство пояснило, что MI-5 в январе прошлого года разослала предупреждение о Ли с утверждением, что она «вовлечена в деятельность по политическому вмешательству» в Великобритании от имени правящей Коммунистической партии Китая.
«Имело место серьезное и публичное нападение на репутацию [Ли] без какого-либо предварительного установления вины. <...> Ее утверждение заключается в том, что она является жертвой действий государства и стремится защитить свои основные права», — сказал в судебных документах адвокат женщины Тони Муман.
Он добавил, что выпущенное МI-5 предупреждение было первым подобным уведомлением, выпущенным «по меньшей мере за 80 лет». При этом, рассказал юрист, Ли не знала о каком-либо подобном предупреждении, пока не увидела в СМИ сообщение о том, что ее «заклеймили врагом государства».
По словам спикера палаты общин Линдси Хойл, которая распространила предупреждение MI-5 среди законодателей, британская разведка обнаружила, что Ли «способствовала финансовым пожертвованиям действующим и начинающим парламентариям от имени иностранных граждан, базирующихся в Гонконге и Китае».
11 июля проходили слушания по заявлению Ли о раскрытии информации от MI5 о любых фактических выводах ведомства о ее предполагаемом вмешательстве в британскую политику.
Юристы, представляющие MI-5, утверждали в судебных документах, что никакого дальнейшего раскрытия информации Ли не требовалось. Адвокат ведомства Розмари Дэвидсон заявила, что предупреждение о вмешательстве было выпущено «для защиты парламентской демократии от угрозы, исходящей от иностранного политического вмешательства».
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