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Минобороны вновь сообщило об «опасном» моменте с дроном США в Сирии

Минобороны сообщило об опасном сближении беспилотника США с российским Су-34 в Сирии
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Война в Сирии
Американский дрон MQ-9 Reaper «опасно сблизился» с российским истребителем Су-34 в районе Ракки в Сирии, сообщили в ЦПВС. Это уже третий подобный случай за последнюю неделю

Беспилотник MQ-9 Reaper международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, «опасно сблизился» с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на дистанцию менее 100 м по высоте, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Инцидент был зафиксирован в 6:53 30 июля на высоте 5 тыс. м в районе города Ракка. «Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата «коалиции» в данном районе вновь не был деконфликтован. Благодаря высокому профессионализму российских летчиков и своевременно предпринятым ими мерам, столкновения с беспилотным летательным аппаратом «коалиции» не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

Всего за прошедшие сутки, по данным ЦПВС, зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации международной коалицией, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

В районе военной базы возглавляемой США коалиции в Эт-Танфе за сутки зафиксировано 13 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и одним многоцелевым беспилотником MQ-1», добавили в российском военном ведомстве.

Это уже третий подобный случай, о котором сообщает Минобороны за последнюю неделю. 24 июля в ЦПВС заявили об «опасном сближении» американского MQ-9 с российскими самолетами в районе города Эль-Баб.

Спустя сутки главнокомандующий ВВС США в регионе Алексус Гринкевич обвинил Россию в повреждении одного из MQ-9. По его словам, российский истребитель сблизился с дроном и выпустил ложные тепловые цели в нескольких метрах от него, чем повредил винт БПЛА. Российская сторона отвергла обвинения, назвав и провокационными.

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26 июля в ЦПВС вновь сообщили об «опасном сближении» MQ-9 с российскими самолетами в районе города Эль-Баб. «Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей», — рассказал замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

Всего с начала года к 29 июля было зафиксировано 23 подобных инцидента. Два из них произошли в апреле, один — в мае, четыре — в июне, пять — в июле. В ЦПВС утверждали, что во время 11 таких случаев экипажи зафиксировали «облучение российских самолетов системами наведения вооружения», что привело к «автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сирия беспилотники Су-34 Центр по примирению сторон
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