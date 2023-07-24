ЦПВС: беспилотник США MQ-9 «опасно сблизился» с российскими самолетами в Сирии

Минобороны заявило о сближении дрона США с российскими самолетами в Сирии

Беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, «опасно сблизился» с самолетами Воздушно-космических сил России в районе города Эль-Баб на севере Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Российскими пилотами фиксировалось воздействие системами наведения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», — заявил Гуринов, отметив, что в итоге российские летчики предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с иностранными беспилотниками.

Всего за сутки, по данным Гуринова, со стороны международной коалиции были зафиксированы десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

20 июля в ЦПВС сообщили, что истребители F-16 международной коалиции в Сирии создали опасную ситуацию в небе во время полета самолета ВКС России. «Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — заявили в ЦПВС. Российские военные тогда зафиксировали девять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами F-16 и одной парой истребителей Rafale.