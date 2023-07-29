Россия сообщила о 23 случаях опасного сближения с самолетами ВКС в Сирии

Российская сторона заявила, что дроны коалиции сотни раз нарушили правила безопасности полетов, что «деструктивно влияет» на ситуацию в Сирии. Власти США предъявляли России встречные обвинения

С начала 2023 года авиация международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, допустила 23 опасных сближения с самолетами Воздушно-космических сил России в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов.

Два из них произошли в апреле, один — в мае, четыре — в июне, пять — в июле. В сообщении центра, поступившем в РБК, говорится, что во время 11 таких случаев экипажи зафиксировали «облучение российских самолетов системами наведения вооружения», что привело к «автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей».

Российская сторона обвинила дроны коалиции в несоблюдении правил безопасности полетов (по ее данным, только в июле произошло 340 таких случаев) и заявила, что это ставит под угрозу баланс сил в регионе, «деструктивно влияет на развитие ситуации, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии».

Россия не впервые сообщает об инцидентах с участием авиации коалиции в Сирии. 26 июля, по словам Гуринова, беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетами ВКС в районе города Эль-Баб на севере страны. Военные США обвинили в произошедшем российскую сторону.

На следующий день, сообщил Гуринов, российский беспилотник «Орлан-10» подвергся «радиоэлектронному воздействию на каналы управления», после чего пытались подменить его навигационное поле. Российские военные вернули дрон к месту базирования.



В середине июля агентство AP со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщало, что США не исключают «ряд военных вариантов» противодействия пилотам ВКС России в Сирии. В Пентагоне заявили, что растущая активность российской авиации, в частности, осложнила удар по одному из лидеров террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).