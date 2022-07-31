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Госагентство Ирана сообщило о перестрелке с талибами на границе

На ирано-афганской границе произошла перестрелка между талибами и пограничниками из Ирана, сообщил губернатор округа Гильменд. Он отметил, что стрельба продолжается, информации о раненых или погибших нет
Фото: Ali Khara / Reuters
Фото: Ali Khara / Reuters

В приграничном с Афганистаном иранском районе Гильменд произошла перестрелка между иранскими пограничниками и отрядом «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщило иранское официальное агентство IRNA со ссылкой на главу района Мейсама Баразанде.

Он рассказал, что вооруженный конфликт между военными продолжается, данных о пострадавших и погибших пока нет.

Это не первая перестрелка между сторонами, одна из них произошла в декабре прошлого года, причиной тогда стали споры о принадлежности сельскохозяйственных земель. Несколько иранских фермеров вышли за возведенные для борьбы с контрабандистами стены в районе Шагалак, оставаясь в пределах границ Ирана. Однако талибы сочли, что иранцы зашли на их территорию, и открыли стрельбу. Иранская сторона открыла ответный огонь.
 

«Талибан» сообщил о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана
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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года. Спустя почти год, к концу июля 2022 года, в стране резко выросло число бойцов запрещенной в России и террористической организации ИГИЛ, считают в российском МИДе. «Оценочная численность дошла до 6 тыс. человек, хотя после прихода талибов к власти их число было порядка 2 тыс.», — уточнил директор второго департамента МИДа, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Он назвал такую динамику «самой негативной стороной» развития ситуации.

В правительстве талибов эти данные отвергли, назвав соответствующую информацию «кампанией террористов ИГИЛ». «Исламский эмират и афганский народ не позволяют ИГИЛ свить гнездо в Афганистане. Здесь ИГИЛ потерпела поражение и находится в процессе ликвидации», — подчеркнул представитель правительства Забиулла Муджахид.

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