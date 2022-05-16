Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Главы двух партий Швеции осудили решение о вступлении страны в НАТО Политика, 04:52
Bloomberg узнал о планах ФРГ отказаться от российской нефти до конца года Бизнес, 04:30
«Талибан» сообщил о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана Политика, 04:12
В КНДР привлекут военных для поставок лекарств от «лихорадки» в аптеки Общество, 03:39
В Германии заявили о выросших вдвое расходах на нефть и газ из России Бизнес, 03:35
Участники операции на Украине получили госнаграды в госпиталях Минобороны Политика, 02:58
«Коммерсантъ» назвал нового владельца российского бизнеса Reebok Бизнес, 02:43
Блинкен вместе с главами Пентагона и ЦРУ поедет на прощание с главой ОАЭ Политика, 02:30
Один человек погиб и четыре пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии Общество, 01:53
Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины о разговоре с Шойгу Политика, 01:35
Три страны обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок жюри Технологии и медиа, 01:22
Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ Политика, 00:29
Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России Политика, 00:23
Самедов раскритиковал матч «Спартак» — «Зенит» за низкую результативность Спорт, 00:14
Политика ,  
0 

«Талибан» сообщил о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана

Власти Афганистана набрали в вооруженные силы страны более 130 тыс. человек из запланированных 150 тыс., заявил представитель Минобороны в правительстве «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Энаятулла Хаваризми. Его слова приводит телеканал TOLO News.

«Более 130 тыс. человек зарегистрированы, и этот процесс продолжается. По окончании регистрации афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и преданную армию, которая обеспечит безопасность и защитит афганскую землю и границы», — сказал он. Униформу для войск еще разрабатывают, уточнил Хаваризми.

Афганский дипломат заявил о желании страны покупать нефть и газ у России
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

По данным агентства, до захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года в национальной армии служили порядка 350 тыс. человек.

В министерстве по-прежнему есть сотрудницы-женщины, большая часть из них не работает, но пока получает зарплату. Некоторые женщины действительно трудятся в медико-санитарной части и других подконтрольных ведомству отделениях, рассказал представитель. Вопрос о работе женщин в Минобороны правительство решит в ближайшее время, заключил он.

В сентябре 2021 года талибы объявили, что создали батальон смертников.

«Талибан» сформировал временное правительство в сентябре 2021 года. Страны Запада не признают его власть, однако движение полагает, что выполнило все условия для признания. Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI
Исследования
Материалы к статье
Теги
Талибан Армия Афганистан
Материалы по теме
Афганский дипломат заявил о желании страны покупать нефть и газ у России
Политика
Кабул и 10 афганских провинций остались без света из-за подрыва ЛЭП
Общество
Лавров на полях форума по Афганистану обсудил укрепление связей с КНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter