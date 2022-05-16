«Талибан» сообщил о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана

Власти Афганистана набрали в вооруженные силы страны более 130 тыс. человек из запланированных 150 тыс., заявил представитель Минобороны в правительстве «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Энаятулла Хаваризми. Его слова приводит телеканал TOLO News.

«Более 130 тыс. человек зарегистрированы, и этот процесс продолжается. По окончании регистрации афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и преданную армию, которая обеспечит безопасность и защитит афганскую землю и границы», — сказал он. Униформу для войск еще разрабатывают, уточнил Хаваризми.

По данным агентства, до захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года в национальной армии служили порядка 350 тыс. человек.

В министерстве по-прежнему есть сотрудницы-женщины, большая часть из них не работает, но пока получает зарплату. Некоторые женщины действительно трудятся в медико-санитарной части и других подконтрольных ведомству отделениях, рассказал представитель. Вопрос о работе женщин в Минобороны правительство решит в ближайшее время, заключил он.

В сентябре 2021 года талибы объявили, что создали батальон смертников.

«Талибан» сформировал временное правительство в сентябре 2021 года. Страны Запада не признают его власть, однако движение полагает, что выполнило все условия для признания. Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов.