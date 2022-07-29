Зеленский приехал в порт Черноморск перед возобновлением экспорта зерна

Украина готова к транспортировке зерна и ждет сигнала от партнеров, заявил Зеленский. Экспорт начнется сначала из порта Черноморск, а в течение двух недель — из Одессы и Южного

Президент Украины Владимир Зеленский посетил порт Черноморск в Одесской области, откуда должны выйти первые с начала российской военной операции суда с зерном. Об этом сообщает офис главы государства.

«Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал», — сказал он.

Со слов Зеленского, экспорт начнется с отправки нескольких судов, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала боевых действий. Украина готова к транспортировке и ждет сигнала от партнеров — представителей ООН и Турции. «Наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью», — добавил он.

Президент Украины заявил, что поставки зерна начнутся в ближайшие дни. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее допускал, что это произойдет уже 29 июля. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в свою очередь говорил, что экспорт из Черноморска начнется на текущей неделе, а из портов Одесса и Южный — в течение двух недель.

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Вместе с Зеленским порт также посетили послы стран G7, заместитель главы представительства ЕС на Украине Реми Дюфло и представители ООН.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН, которые позволят вывезти зерно, застрявшее с начала боевых действий на украинской территории. Суда будут сопровождать украинские лоцманы, а в безопасном коридоре в Черном море — российский и турецкий флоты, а также третья сторона, которая пока не определена. На входе и выходе из акватории Черного моря суда будут досматривать представители открытого в Стамбуле совместного координационного центра, чтобы убедиться, что на них не провозят оружие и боеприпасы.