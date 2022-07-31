Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Морская доктрина изменена впервые за семь лет, в прошлый раз ее скорректировали из-за присоединения Крыма. В мае Борисов говорил, что ключевые изменения новой версии касаются мобилизационной подготовки в условиях спецоперации

Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и Морскую доктрину страны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской Федерации 17 июня 2015 г.», — сказано в документе.

Путин во время выступления на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте отметил, что в новой редакции Морской доктрины обозначены границы России, в том числе в Арктике и на Черном море, в документе закреплена готовность твердо и всеми средствами обеспечивать их безопасность.

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция Политика

Принципиально новые положения Морской доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, документ принят в условиях «тотальной гибридной войны коллективного Запада» против России, спецоперации на Украине и санкций. Об этом говорил в мае Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу.

«Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире», — подчеркнул тогда Борисов. Он уточнил, что принятые меры обеспечат ввод в состав Военно-морского флота гражданских судов и экипажей, работу морской инфраструктуры в военное время. По его мнению, содержание доктрины направлено не на конфронтацию, а на повышение нацбезопасности.

Морскую доктрину приняли в России в 2001 году, летом 2015 года Путин внес в нее поправки из-за «расширения НАТО» на восток и присоединения Крыма. Вице-премьер Дмитрий Рогозин тогда отметил, что в тексте отражено изменение ситуации в мире и укрепление России в качестве морской державы.