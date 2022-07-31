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В Севастополе решили не переносить отмененные мероприятия в честь Дня ВМФ

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота, которые отменили после атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, не будут переносить на другой день, заявил журналистам глава региона Михаил Развожаев.

«Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий», — сказал он.

По словам губернатора, официальное празднование переносить не будут, однако запланированные соревнования по хайдайвингу проведут позднее, на следующий день или через два.

Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе
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По данным Развожаева, в 6:00 31 июля на территории штаба флота в Севастополе произошел взрыв из-за удара беспилотника. Губернатор указывал, что атаку совершили «укронацисты». В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что дрон был самодельным, а взрывное устройство — маломощным.

В результате удара пострадали шесть человек, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой, говорил глава региона. В пресс-службе флота добавили, что пострадавшие получили ранения в результате разлета осколков стекла.

После атаки в городе отменили все запланированные в честь праздника мероприятия, среди которых было проведение молебна, возложение цветов и обход кораблей в городской бухте, концерт и салют. Парад кораблей в этом году не планировался изначально.

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