Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Times узнала, что фонд принца Чарльза принял $1,2 млн от семьи бен Ладена Политика, 03:11
Байден сообщил о хорошем самочувствии после теста на COVID-19 Политика, 03:04
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе Финансы, 02:16
Белград обвинил Приштину в подготовке «ада» для сербов в Косово Политика, 02:04
Захарова сочла полет Пелоси в Азию опасным авантюризмом Политика, 01:45
В Гватемале недалеко от места проезда кортежа президента открыли стрельбу Политика, 01:18
Полиция нашла 500 кг кокаина в коробках из-под бананов в порту Лондона Общество, 01:16
Как Китай строит свой «Небесный дворец» на орбите Земли. Видео Технологии и медиа, 01:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россия пригласила ООН и Красный крест для расследования удара в Еленовке Политика, 00:54
Додон счел Санду «молдавским Горбачевым» из-за ее непопулярности в стране Политика, 00:46
СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток» Политика, 00:17
«Бавария» обыграла «Лейпциг» Тедеско и завоевала Суперкубок Германии Спорт, 30 июл, 23:40
IKEA возобновила онлайн-распродажу в Москве Бизнес, 30 июл, 23:35
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 30 июл, 23:33
Политика ,  
0 

Захарова сочла полет Пелоси в Азию опасным авантюризмом

Представитель МИД Захарова сочла полет Пелоси в Азию неадекватным и сюрреалистичным

Полеты спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — это опасный военно-политический авантюризм, написала представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

«С одной стороны, хочется назвать полёты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полётами во сне и наяву». Настолько всё происходящее с американской политиЧкой неадекватно и сюрреалистично», — заявила она.

По версии Захаровой, США безвозвратно утратили связь с реальностью. «Прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», — сказала представитель дипломатического ведомства.

Минобороны КНР потребовало от США отказаться от визита Пелоси на Тайвань
Политика
Нэнси Пелоси

22 июля CNN со ссылкой на три источника сообщил, что в ближайшие недели, на фоне усиления давления Китая на Тайвань, Пелоси планирует посетить остров. Тогда представитель китайского МИД Чжао Лицзянь предупредил о том, что визит серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

29 июля Пелоси начала турне по Азии, куда входит посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапур. При этом NBC со ссылкой на два источника сообщил, что визит спикера палаты представителей США находится под вопросом и остается «неопределенным».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Wong / Getty Images Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения
Статьи
Pro
Бабушка с рынка — королева продаж: чему у нее можно поучиться сейлзам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Ущерб до $1 млн и выше: как бизнесу не потерять ценные данные
Инструкции
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Ягоды, салат и вино: что есть, чтобы улучшить память и мышление
Инструкции
Pro
Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит
Статьи
Теги
Мария Захарова Нэнси Пелоси США Тайвань полет
Материалы по теме
Минобороны КНР потребовало от США отказаться от визита Пелоси на Тайвань
Политика
NBC узнал о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань
Политика
Тайвань провел ежегодные военные учения. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter