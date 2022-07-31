Захарова сочла полет Пелоси в Азию опасным авантюризмом

Полеты спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — это опасный военно-политический авантюризм, написала представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

«С одной стороны, хочется назвать полёты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полётами во сне и наяву». Настолько всё происходящее с американской политиЧкой неадекватно и сюрреалистично», — заявила она.

По версии Захаровой, США безвозвратно утратили связь с реальностью. «Прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», — сказала представитель дипломатического ведомства.

22 июля CNN со ссылкой на три источника сообщил, что в ближайшие недели, на фоне усиления давления Китая на Тайвань, Пелоси планирует посетить остров. Тогда представитель китайского МИД Чжао Лицзянь предупредил о том, что визит серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

29 июля Пелоси начала турне по Азии, куда входит посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапур. При этом NBC со ссылкой на два источника сообщил, что визит спикера палаты представителей США находится под вопросом и остается «неопределенным».