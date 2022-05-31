Развожаев объяснил закрытие севастопольских пляжей спецоперацией

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В Севастополе находится главная база Черноморского флота, по этой причине во время специальной военной операции доступ на пляжи города ограничен. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Идет специальная военная операция, и нельзя забывать, что Севастополь — главная база Черноморского флота. Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально я, по понятным причинам, говорить не могу», — написал он.

В частности, губернатор привел в пример пляж «Ушакова балка», который на время спецоперации был полностью закрыт. На территорию пляжа «Хрустальный» доступ ограничен с 22:00 до 5:00 утра.

Доступ на пляжи «Городской» и «Мраморный» открыт, несмотря на то что на них установлено значительное превышение бактериологических показателей. Пляж «Васили» закрыт из-за обвально-оползневой ситуации.

«Прошу отнестись к этим ограничениям с пониманием. Знаю, что настоящим севастопольцам то, что сейчас объясняю, понятно без всяких слов. Тем не менее — как только станет возможным — пляжи откроются», — добавил он, пообещав, что скоро на сайте правительства города появится список пляжей, на которых можно купаться. Начало купального сезона намечено на 15 июня.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля и продолжается до сих пор. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является помощь ДНР и ЛНР. В граничащих с Украиной российских регионах, включая Крым, введен режим повышенной террористической угрозы.