Полянский призвал ООН дать оценку обстрелу СИЗО в Еленовке

Полянский: ООН должна дать оценку удара по Еленовке и «не скрываться» от осуждения

Москва передала генсеку ООН Антониу Гутерришу имеющиеся у нее данные об обстреле СИЗО в поселке Еленовка в ДНР, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в Telegram сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию», — заявил он. Дипломаты призвали ООН дать оценку произошедшему и сообщили, что российский Следственный комитет начал расследование. В своем Twitter Полянский написал, что «ООН не должна скрываться от осуждения» атаки.

«Будем ждать реакции генсека ООН», — добавил Полянский.

В СИЗО содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена). Власти ДНР сообщили об ударе по зданию тюрьмы утром 29 июля. В Минобороны России заявили, что атаку осуществили при помощи американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

Российские власти утверждают, что за обстрелом стоит Украина. Киев это опровергает и подчеркивает, что ВСУ не наносили удара по зданию СИЗО. Власти Украины потребовали направить в Еленовку представителей ООН и Международного комитета Красного креста (МККК). Россия пригласила экспертов этих организаций присоединиться к расследованию. Ранее ООН выразила готовность к этому.

Согласно данным российского Минобороны, в результате атаки погибли 50 военнопленных, еще 73 пострадали.