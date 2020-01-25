Соратник Меркель заявил о необходимости отмены санкций против России

Санкции, введенные против России, необходимо отменить. Об этом заявил в интервью Bild премьер-министр Саксонии и соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС Михаэль Кречмер. Его слова приводит сайт саксонского филиала ХДС.

«Мы хотим улучшить отношения с Россией. Поэтому санкции должны быть отменены, они ничего не принесли», — сказал Кречмер.

Он отметил, что санкции негативно влияют на экономику Германии и ведут к «отчуждению между людьми».

Ранее в январе австрийское правительство заявило о планах продолжать смягчение антироссийских санкций.

В рабочей программе развития страны на 2020–2024 годы говорится, что санкции против России постепенно будут отменяться при прогрессе в выполнении минских соглашений.