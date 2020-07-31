Несостоявшийся губернатор Приморья возглавил правительство Якутии

С сентября 2017 года Тарасенко был врио губернатора Приморья, а в 2018 участвовал в выборах главы региона. После признания итогов голосования недействительными он отказался вновь выставлять кандидатуру и ушел в Росморречфлот

Андрей Тарасенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Андрей Тарасенко, ранее занимавший должности врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, назначен новым председателем правительства Якутии. Об этом сообщается на сайте кабинета министров республики.

Нового премьера министрам в пятницу представил глава Якутии Айсен Николаев.

По словам Николаева, в ближайшие годы приоритетными задачами для правительства должны стать развитие Арктической зоны, транспортной инфраструктуры, а также взаимодействие с федеральным правительством и государственными корпорациями.

«Считаю, что у Андрея Владимировича есть компетенции в этих вопросах», — сказал Николаев, отметив, что Тарасенко «для Дальнего Востока — человек не новый», поскольку родился во Владивостоке.

Ранее, до апреля текущего года, главой правительства Якутии был Владимир Солодов. После отставки губернатора Камчатского края Владимира Илюхина Солодов стал временно исполняющим обязанности главы этого региона.