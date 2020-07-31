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Политика ,  
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Несостоявшийся губернатор Приморья возглавил правительство Якутии

С сентября 2017 года Тарасенко был врио губернатора Приморья, а в 2018 участвовал в выборах главы региона. После признания итогов голосования недействительными он отказался вновь выставлять кандидатуру и ушел в Росморречфлот
Андрей Тарасенко
Андрей Тарасенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Андрей Тарасенко, ранее занимавший должности врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, назначен новым председателем правительства Якутии. Об этом сообщается на сайте кабинета министров республики.

Нового премьера министрам в пятницу представил глава Якутии Айсен Николаев.

По словам Николаева, в ближайшие годы приоритетными задачами для правительства должны стать развитие Арктической зоны, транспортной инфраструктуры, а также взаимодействие с федеральным правительством и государственными корпорациями.

«Считаю, что у Андрея Владимировича есть компетенции в этих вопросах», — сказал Николаев, отметив, что Тарасенко «для Дальнего Востока — человек не новый», поскольку родился во Владивостоке.

Ранее, до апреля текущего года, главой правительства Якутии был Владимир Солодов. После отставки губернатора Камчатского края Владимира Илюхина Солодов стал временно исполняющим обязанности главы этого региона.

Экс-главу Приморья назначили замглавы Росморречфлота
Политика
Андрей Тарасенко

Андрей Тарасенко был назначен врио губернатора Приморского края в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года он участвовал в выборах губернатора региона как кандидат от «Единой России». Победить в первом туре он не сумел. 

Во втором туре в ходе предварительного подсчета голосов вначале со значительным отрывом лидировал соперник Тарасенко Андрей Ищенко (КПРФ). Но после подсчета 99% протоколов вперед внезапно вырвался действующий глава региона. Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что «странности» обнаружили в голосовании за обоих кандидатов: как и у Тарасенко, так и у Ищенко были участки со стопроцентной поддержкой.

В итоге региональная избирательная комиссия признала результаты второго тура выборов недействительными. От участия в повторных выборах Тарасенко отказался.

Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы
Политика

В конце сентября 2018 года Тарсенко был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Тогда он говорил, что покидает пост врио Приморья «с очень приятными чувствами», поскольку на протяжении последнего года он «пахал просто без отдыха».

Теги: Якутия, Приморье, Андрей Тарасенко, Айсен Николаев
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