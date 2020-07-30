Представитель штаба Трампа объяснил предложение перенести выборы

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, предложивший отложить выборы главы государства в ноябре 2020 года, лишь задался вопросом о возможности переноса голосования, чтобы избежать проведения его по почте. Об этом заявил представитель штаба Трампа Хоган Гидли, его слова приводит CNN.

«Президент лишь поднимает вопрос о том хаосе, который создали демократы, настаивая на голосовании по почте», — сказал Гидли. По его мнению, для представителей Демократической партии пандемия коронавируса является средством для введения всеобщего голосования по почте.

Трамп 30 июля в очередном твите предложил перенести президентские выборы, назначенные на 3 ноября. Необходимость переноса голосования он объяснил угрозой распространения коронавируса, а также возможным вмешательством других стран в избирательный процесс, если он пройдет по почте. «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал президент США в Twitter.

Он считает, что выборы при голосовании по почте станут самыми «неточными и нечестными» в истории Соединенных Штатов.