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Пандемия коронавируса ,  
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Представитель штаба Трампа объяснил предложение перенести выборы

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, предложивший отложить выборы главы государства в ноябре 2020 года, лишь задался вопросом о возможности переноса голосования, чтобы избежать проведения его по почте. Об этом заявил представитель штаба Трампа Хоган Гидли, его слова приводит CNN.

«Президент лишь поднимает вопрос о том хаосе, который создали демократы, настаивая на голосовании по почте», — сказал Гидли. По его мнению, для представителей Демократической партии пандемия коронавируса является средством для введения всеобщего голосования по почте.

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Дональд Трамп

Трамп 30 июля в очередном твите предложил перенести президентские выборы, назначенные на 3 ноября. Необходимость переноса голосования он объяснил угрозой распространения коронавируса, а также возможным вмешательством других стран в избирательный процесс, если он пройдет по почте. «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал президент США в Twitter.

Он считает, что выборы при голосовании по почте станут самыми «неточными и нечестными» в истории Соединенных Штатов.

В США выявлено более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 148,8 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Теги: Дональд Трамп, президентские выборы
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