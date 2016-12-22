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Туск назвал Крымский мост причиной продления санкций против России
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Туск назвал Крымский мост причиной продления санкций против России
Политика, 17:17
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Туск назвал Крымский мост причиной продления санкций против России
С таким заявлением глава Евросовета выступил после саммита Украины и Евросоюза. Официально ЕС считает строительство Крымского моста «принудительной интеграцией полуострова»
Дональд Туск (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Одной из причин продления экономических санкций Евросоюза в отношении России стал Крымский мост, заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина — Евросоюз, передает корреспондент РБК.

«ЕС продлил санкции против России в том числе и за строительство Крымского моста», — сообщил Туск.

В переговорах с руководством Евросоюза участвовал президент Украины Петр Порошенко, встреча прошла в Брюсселе.

«Санкции заставили Кремль заплатить большую цену, и он продолжит платить», — заявил украинский президент после саммита.

Ранее Евросоюз, официально комментируя строительство моста через Керченский пролив, назвал это нарушением суверенитета Украины.

«Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является», — заявили в мае в ЕС.

5 июля Европейский совет продлил секторальные санкции против России, это решение члены Совета приняли единогласно. Срок действия ограничений истекал 31 июля 2018 года, новый срок действия санкций — 31 января 2019 года.

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Москва расценила решение Евросоюза «как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении», так продление ограничений прокомментировала Мария Захарова. Официальный представитель МИДа также предупредила, что деловым кругам Евросоюза и рядовым гражданам объединения предстоит и в будущем расплачиваться за отсутствие «реализма и гибкости» у руководителей союза.

В Киеве после решения Евросоюза призвали ввести санкции против строителей Крымского моста. С таким предложением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Строительство Крымского моста началось в 2016 году. Протяженность сооружения, которое соединяет Крым и Таманский полуостров, — 19 км. Стоимость строительства составила более 228 млрд руб. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, железнодорожная часть пока на этапе возведения, движение по ней будет запущено в следующем году.

Авторы: Маргарита Девяткина, Полина Химшиашвили.
Теги: Крымский мост , Дональд Туск , Петр Порошенко , Санкции
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