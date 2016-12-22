Порошенко заявил о новых санкциях ЕС против россиян из-за Крымского моста

Ограничения, по данным президента Украины, будут введены в отношении шести человек, причастных к строительству моста через Керченский пролив. Ввести от Запада такие санкции ранее требовал Киев

Петр Порошенко (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что после консультаций с Киевом представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции против шести россиян в связи со строительством Крымского моста. Об этом политик написал на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, «послы государств-членов Европейского союза приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста». Решение было принято на «саммите Украина — ЕС».

Решение, как подчеркнул украинский лидер, свидетельствует «о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма».

Представителей Евросоюза президент Украины поблагодарил за проявленную в отношении Киева солидарность и поддержку «в противодействии российскому агрессору».

Материал дополняется.