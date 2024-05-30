Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Франция, допускавшая присутствие российских представителей на 80-летии высадки в Нормандии, решила вовсе не приглашать россиян, выяснил Reuters. Politico ранее писала, что США и Британия выражали беспокойство по этому вопросу

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Россию не пригласят на мероприятия в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Ранее организаторы говорили, что не будут приглашать на мероприятие российского президента Владимира Путина, но допускали присутствие иных представителей страны. Теперь источники агентства говорят, что официальных лиц из России звать не будут вовсе.

«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — сказал один из источников агентства, процитировав Иосифа Сталина.

Памятные мероприятия запланированы на 6 июня.

Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года («День Д») и завершилась в конце августа того же года. Тогда войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), военные оккупированных западных государств и других британских доминионов высадились со стороны моря в Нормандии. Союзники в тот день открыли Западный фронт (до этого он действовал с момента вступления Лондона и Парижа в войну в сентябре 1939 года до капитуляции Франции в июне 1940 года), вынудив Германию сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском.

РБК направил запрос в посольство России во Франции.

Politico ранее писала, что решение Франции пригласить делегацию из России (за исключением Путина) застало другие западные страны врасплох и повысило напряженность среди них. Чиновники из США, Великобритании и других стран выразили обеспокоенность в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией. В администрации президента США также выразили недовольство ситуацией.

Российский президент присутствовал на 70-летии высадки в Нормандии в июне 2014 года. На мероприятии были и на тот момент президент Франции Франсуа Олланд, президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко.

При этом на 75-летие высадки в Нормандии в 2019 году Путина не стали приглашать, тогда он заявил, что относится к этому спокойно. «Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — отметил глава государства.