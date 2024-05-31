Bloomberg узнал о коалиции Макрона по отправке инструкторов на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить о создании коалиции на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня, сообщает Bloomberg. Кремль предупреждал о последствиях при появлении иностранных войск

Танк-разминировщик на военных учениях Quadriga 2024 в Литве (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры о создании коалиции по подготовке войск на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, Макрон может объявить о создании коалиции на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня. Представителей России на эти мероприятия решили не приглашать.

Военных будут готовить к разминированию и обслуживание вооружений. По данным агентства, сначала на Украину планируется направить ограниченное количество персонала, прежде чем там развернут большее число военных, рассказал один из источников.

Страны Балтии, включая Литву и Эстонию, уже выразили готовность отправить инструкторов на Украину.

«Литва в случае необходимости могла бы обучать их [украинских военных] и в Украине в партнерстве со странами, которые готовы были бы это сделать», — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните в интервью Bloomberg Television. На этой неделе такую возможность не исключил и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Макрон допускал возможность отправки войск на Украину, но отмечал, что Франция никогда не возьмет инициативу в свои руки. Он называл два условия для ввода войск: прорыв фронта на Украине и соответствующий запрос властей страны.

В Кремле слова французского лидера сочли «опасной тенденцией», заявив, что Париж «в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины». В МИДе предупредили, что ответ Москвы на отправку войск «будет лежать далеко не только в политической плоскости».

27 мая главком ВСУ Александр Сырский формально подтвердил отправку французских военных инструкторов на Украину, сообщив, что необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул Franceinfo, что никакого решения пока не принято, дискуссии об отправке инструкторов на Украину еще ведутся, его слова приводит Bloomberg.

Президент Владимир Путин заявлял, что на Украине уже присутствуют иностранные военные под видом наемников и занимаются обслуживанием высокоточного оружия. По его мнению, западные страны сейчас обсуждают отправку контингентов, чтобы оправдать потери среди уже прибывшего персонала.