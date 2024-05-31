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Военная операция на Украине ,  
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Путин призвал к воссоединению детей из России и Украины и их родителей

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил о важности воссоединения детей со своими семьями. Детский омбудсмен Львова-Белова отчиталась, что на Украину вернули 70 детей, а шестеро детей вернулись в Россию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Сообщения по поводу украинских детей в России являются «политическими игрищами», все дети из России и Украины должны воссоединиться со своими родителями заявил президент Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — сказал он.

Путин сказал об этом после доклада омбудсмена о работе по возвращению украинских и российских детей к их родным. По словам Львовой-Беловой, аппарат уполномоченного помогает в тех случаях, «где есть родственники, родители, которые имеют полные права». «Конечно, берем не все дела, у нас и так воссоединяются, но сложные случаи все наши. 70 детей мы воссоединили с родственниками на Украине», — сказала омбудсмен.

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Мария Львова-Белова

По ее словам, возвращаются и российские дети в Россию, вернулись, в частности, шестеро детей.

«Но Украина про это не говорит, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с нашей агрессией и с нашим захватом детей, а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями», — сказала Львова-Белова.

«Это бог с ними, это все игрища политические», — ответил Путин.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации» украинских детей в Россию с 24 февраля 2022 года.

Кремль в ответ объявил решение суда «юридически ничтожным». Прокурора МУС Карима Хана, который выдавал ордер, и нескольких судей инстанции в связи с их действиями объявили в розыск в России.

В июле 2023 года Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута» — детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. «Что же, детские дома оставлять под ударами артиллерии, что ли?» — заявил тогда Путин. Если у ребенка остались родственники на Украине, то проблем с его возвращением в страну нет, говорил президент.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

МУС был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд не входит в структуры ООН. США, Россия и Украина подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали документ.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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