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Военная операция на Украине ,  
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В Казани объявили эвакуацию на предприятиях

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Военная операция на Украине
Перед объявлением эвакуации в регионе ограничили работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. В Атнинском районе Татарстана заметили беспилотники

В отдельных районах Казани на предприятиях объявили эвакуацию, сообщили РБК в пресс-службе главы Татарстана. 

«Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», — говорится в сообщении.

На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей, добавили в пресс-службе.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Атнинском районе Татарстана видели беспилотники.

Перед объявлением эвакуации в Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов на прилет и вылет. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В аэропорту Казани ограничения действовали с 5:57 мск, Нижнекамска — с 6:24 мск.

В 8:30 мск ограничения с двух аэропортов сняли. В период их действия на запасной аэродром Курумоч в Самаре перенаправили два самолета.

В последний раз работу двух аэропортов ограничивали 15 мая. Позже Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике самолетного типа. Через несколько дней дрон уничтожили в Елабуге.

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