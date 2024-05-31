В Казани объявили эвакуацию на предприятиях
В отдельных районах Казани на предприятиях объявили эвакуацию, сообщили РБК в пресс-службе главы Татарстана.
«Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», — говорится в сообщении.
На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей, добавили в пресс-службе.
Телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Атнинском районе Татарстана видели беспилотники.
Перед объявлением эвакуации в Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов на прилет и вылет. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В аэропорту Казани ограничения действовали с 5:57 мск, Нижнекамска — с 6:24 мск.
В 8:30 мск ограничения с двух аэропортов сняли. В период их действия на запасной аэродром Курумоч в Самаре перенаправили два самолета.
В последний раз работу двух аэропортов ограничивали 15 мая. Позже Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике самолетного типа. Через несколько дней дрон уничтожили в Елабуге.
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