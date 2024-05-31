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Военная операция на Украине ,  
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Трассу под Новороссийском перекрывали на фоне угрозы атаки дронов

Владимирский пост под Новороссийском перекрыли на фоне угрозы атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

На Владимировском посту перекрыли въезд и выезд из Новороссийска. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

О перекрытии глава города сообщил в 02:06. Подробностей он не привел. В 02:11 мэр написал, что движение открыто.

Ранее Кравченко сообщил, что в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Он попросил местных жителей уйти с улицы, не подходить к окнам и сохранять спокойствие. В 02:12 сигнал воздушной опасности отменили.

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Вид на набережную в Новороссийске

17 мая в Новороссийске отразили массированную атаку беспилотников — средства ПВО сбили более десяти дронов. После падения аппаратов возникли «локальные возгорания», рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В администрации Новороссийска уточнили РБК, что получили незначительные повреждения несколько гражданских предприятий. Они продолжили работу в обычном режиме. Никто не пострадал.

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Теги
Новороссийск трасса беспилотники дроны Краснодарский край
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