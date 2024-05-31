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Суд над Трампом ,  
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Трамп после признания виновным по «делу Сторми Дениелс» пообещал бороться

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Суд над Трампом
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Выборы президента США
Трампа признали виновным, он с решением присяжных не согласился и сказал, что решение примут американцы на президентских выборах, а пока он будет бороться. Штаб Байдена подчеркнул: никто не выше закона
Фото: Cheney Orr / Reuters
Фото: Cheney Orr / Reuters

США «катятся к чертям» и команда Дональда Трампа будет бороться для защиты Конституции и спасения страны, заявил политик после того, как судья объявил о решении присяжных признать его виновным по делу о фальсификации финансовой документации. Об этом сообщает CNN.

«Вся наша страна прямо сейчас подвергается фальсификациям. Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы навредить политическому оппоненту», — добавил он.

Трамп подчеркнул, что «не сделал ничего плохого» и «очень невиновен». По его словам, настоящий вердикт будет вынесен не в суде, а на выборах президента 5 ноября, поскольку американцы «знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло.

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Дональд Трамп

«Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у урны для голосования», — написал президент Джо Байден в соцсети X. В его предвыборном штабе добавили, что приговор доказал: «Никто не стоит выше закона».

Суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, полностью приговор и меру наказания для политика огласят через полтора месяца, 11 июля. Ему грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 136 лет. Поскольку он совершил преступление впервые, политик вряд ли будет заключен в тюрьму, отмечает Financial Times. При этом Секретная служба, занимающася охраной первых лиц государства даже после отставки, начала прорабатывать сценарии, в которых Трампа приговаривают к лишению свободы.

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Из материалов дела следовало, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним — Сторми Дэниелс). А спустя десять лет, в преддверии президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении. Эту сумму Трамп, уже став президентом, возместил юристу, общая сумма составила $420 тыс., замаскировав их под иные расходы.

Подлог финансовых документов в Нью-Йорке квалифицируется как проступок, но влечет уголовное наказание при условии, если он был сошершен для мошеничества или сокрытия иного правонарушения. Таким преступлением сочли нарушение избирательного права. Следствие посчитало, что просьба заплатить порноактрисе ради ее молчания была попыткой Трампа повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

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