Судья назвал, когда назначит наказание Трампу по делу о порноактрисе

Трампу грозит штраф или тюрьма сроком до 136 лет, он станет первым экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Полностью приговор огласят через полтора месяца, политик пообещал продолжать бороться

Дональд Трамп (Фото: Seth Wenig / Reuters)

Оглашение приговора бывшему президенту Дональду Трампу по делу о фальсификации финансовой документации начнется 11 июля в 10:00 утра (17:00 мск), сообщил судья Хуан Мерчан, передает CNN.

Суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, рассказал судья на сегодняшнем заседании. Корреспондент телеканала уточнил, что политик сперва был невозмутим, но затем лицо покраснело и он выглядел расстроенным.

Сам Трамп назвал решение суда позором, а процесс — сфальсифицированным. «Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца и победим, потому что наша страна скатилась к чертям», — добавил он.

Обвинение утверждало, что Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая более известна по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Спустя десяти лет за несколько дней до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA), а после избрания политик возместил юристу эту сумму, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).

В Нью-Йорке подлог финансовых документов считается проступком, однако приобретает уголовную наказуемость, если совершалось в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В этом случае речь идет о нарушении избирательного права — попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет лишения свободы, в сумме политику грозит не более 136 лет, однако допускается и крупный штраф. Секретная служба уже начала прорабатывать сценарии охраны экс-президента на случай тюремного заключения.

Трамп может подать апелляцию на решение суда, однако первые слушания скорее всего состоятся после всеобщего дня голосования 5 ноября. Судимость не помешает политику принять участие в президентских выборах, однако Трамп станет первым политиком, занимавшим или занимающим поста президента США, осужденным по уголовному делу.