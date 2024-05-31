Трамп молча выслушал обвинительный вердикт по «делу Сторми Дэниелс»
Бывший президент США Дональд Трамп молча выслушал вердикт присяжных, которые признали его виновным в фальсификации документов. Об этом сообщает СNN.
Трамп неподвижно и молча смотрел вперед, пока зачитывался вердикт присяжных, признавших его виновным по всем 34 пунктам обвинения. После того, как приговор был зачитан, Трамп «нахмурился».
Перед тем, как покинуть зал суда, экс-президент схватил своего сына Эрика за руку и быстро потряс ее. Лицо Трампа было красным, он и его сын выглядели расстроенными, сообщает CNN.
Политик назвал вердикт присяжных «позором», а судебный процесс — «сфальсифицированным». Он заявил, что страна «скатилась к чертям», и пообещал бороться до конца и победить.
Трампа признали виновным в подделке финансовой отчетности с целью скрыть выплаты за молчание порнозвезде Строми Дэниелс, с которой у него была связь. По версии следствия, политик подкупил ее, чтобы она публично не рассказывала об их отношениях перед президентскими выборами 2016 года. Как считает следствие, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Дэниелс за молчание $130 тыс. и оформил выплаты как свои гонорары.
Трамп стал первым президентом США в истории, признанным виновным в совершении уголовного преступления.
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