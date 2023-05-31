Службу по контракту предложили разрешить ограниченно годным и судимым

Картаполов счел, что значительное число россиян хотят заключить контракт с Минобороны, но из-за судимости и проблем со здоровьем сделать этого не могут. Если их судили не за шпионаж и терроризм, им позволят стать контрактниками

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Депутаты предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, имеющим судимость или признанными ограниченно годными. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе парламента, его внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

«В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — утверждают авторы проекта в пояснительной записке.

Инициатива касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Судимость не станет препятствием, если речь идет не о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлений против половой неприкосновенности и других тяжких и особо тяжких правонарушениях. Кроме того, Минобороны сформирует специальный перечень заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.

С прошлой осени в России разрешено мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Исключение составили шпионаж, вооруженный мятеж, госизмена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства и др.

В сентябре телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео с мужчиной, похожим на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Сам Пригожин рассказывал, что заключенные, подписавшие полугодовой контракт с ЧВК, получают помилование. В начале этого года он объявил о завершении набора.

В Госдуме предлагали бывшим заключенным, прошедшим службу на Украине в ЧВК «Вагнера», выдвинуться в депутаты: «Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — говорил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев. Его коллега, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, отнесся к инициативе скептически, напомнив, что закон содержит ограничения для людей с непогашенной судимостью