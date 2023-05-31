Службу по контракту предложили разрешить ограниченно годным и судимым

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Старовойт сообщил о двух пострадавших при обстреле Курской области Политика, 14:40
Гендиректор «КамАЗа» рассказал о планах выплатить дивиденды за 2022 год Инвестиции, 14:39
Что изменилось в сфере PR после начала военной спецоперации Pro, 14:38
МИД Германии объявил о запрете работы четырех консульств России Политика, 14:37
Президентом Латвии стал министр, поставивший целью поражение России Политика, 14:30
Воронежский губернатор заявил о подготовке пунктов размещения белгородцев Политика, 14:30
В Дагестане убили главу села Общество, 14:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
Bloomberg узнал о регистрации Лисиным двух компаний в Абу-Даби Политика, 14:19
Как бизнес и регионы ищут новые модели взаимодействия — исследование Pro, 14:07
Как выбрать хорошего тренера: 5 важных качеств Pro, 13:52
Цена нефти Brent обвалилась ниже $72 за баррель впервые за четыре недели Инвестиции, 13:49
Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села в Белгородской области Политика, 13:46
МВД объявило в розыск двух бывших глав Минобороны Украины за геноцид Политика, 13:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Службу по контракту предложили разрешить ограниченно годным и судимым

Депутат Картаполов предложил разрешить службу по контракту судимым и ограниченно годным
Картаполов счел, что значительное число россиян хотят заключить контракт с Минобороны, но из-за судимости и проблем со здоровьем сделать этого не могут. Если их судили не за шпионаж и терроризм, им позволят стать контрактниками
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Депутаты предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, имеющим судимость или признанными ограниченно годными. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе парламента, его внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

«В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — утверждают авторы проекта в пояснительной записке.

Инициатива касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Судимость не станет препятствием, если речь идет не о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлений против половой неприкосновенности и других тяжких и особо тяжких правонарушениях. Кроме того, Минобороны сформирует специальный перечень заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.

С прошлой осени в России разрешено мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Исключение составили шпионаж, вооруженный мятеж, госизмена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства и др.

В сентябре телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео с мужчиной, похожим на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Сам Пригожин рассказывал, что заключенные, подписавшие полугодовой контракт с ЧВК, получают помилование. В начале этого года он объявил о завершении набора.

В Госдуме предлагали бывшим заключенным, прошедшим службу на Украине в ЧВК «Вагнера», выдвинуться в депутаты: «Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — говорил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев. Его коллега, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, отнесся к инициативе скептически, напомнив, что закон содержит ограничения для людей с непогашенной судимостью

Читайте на РБК Pro
8 причин развития гипертонии и как их избежать
Рынок на $106 млрд: зачем бигтех вкладывается в квантовые суперкомпьютеры
Как сорвавшаяся сделка уничтожила 60% капитализации Embracer Group
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
контрактная служба контрактники Заключенные мобилизация военное положение Андрей Картаполов Госдума
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
Материалы по теме
ТАСС узнал детали поимки сбежавших из воинской части бывших заключенных
Политика
В Омске военного осудили за самоволку после окончания контракта
Политика
Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter