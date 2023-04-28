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ЕС создал механизм для санкций за подрыв суверенитета Молдавии

Евросоюз создал механизм для санкций за подрыв суверенитета Молдавии
ЕС сможет вводить ограничения, например, против лиц, которые «препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный строй»

ЕС создал механизм, который позволит вводить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии, сообщается на сайте Совета Евросоюза.

«Мы видим участившиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Новый санкционный режим даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Это важный политический сигнал поддержки Молдавии со стороны ЕС в нынешних сложных условиях», — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Брюссель сможет вводить ограничения, например, против лиц, которые «препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный строй, в том числе посредством актов насилия». Будущие ограничительные меры также могут быть направлены против преступлений в отношении государственных средств и незаконного вывоза капитала, «насколько это возможно».

Санкции будут предусматривать замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС.

Летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус страны-кандидата в члены ЕС вместе с Украиной. На этой неделе Евросоюз объявил о создании гражданской миссии с целью «повышения стабильности сектора безопасности страны, включая кибербезопасность, и противодействия информационному манипулированию». Миссия получит двухлетний мандат, ее штаб будет находиться в республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь усомнилась в том, что присутствие миссии в стране будет содействовать стабилизации обстановки «с учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России».

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В середине февраля молдавский президент Майя Санду заявляла об опасности дестабилизации в стране и подготовке нападений на нее. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — говорила она. Целью Санду называла «свержение конституционного строя» и передачу республики «в распоряжение России». Захарова тогда опровергла наличие у России плана по дестабилизации ситуации в Молдавии, назвав подобные утверждения «абсолютно необоснованными и бездоказательными». «Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией», — утверждала она.

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Теги
Елена Чернышова
Молдавия ЕС санкции дестабилизация
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