ЕС создал механизм для санкций за подрыв суверенитета Молдавии
ЕС создал механизм, который позволит вводить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии, сообщается на сайте Совета Евросоюза.
«Мы видим участившиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Новый санкционный режим даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Это важный политический сигнал поддержки Молдавии со стороны ЕС в нынешних сложных условиях», — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Брюссель сможет вводить ограничения, например, против лиц, которые «препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный строй, в том числе посредством актов насилия». Будущие ограничительные меры также могут быть направлены против преступлений в отношении государственных средств и незаконного вывоза капитала, «насколько это возможно».
Санкции будут предусматривать замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС.
Летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус страны-кандидата в члены ЕС вместе с Украиной. На этой неделе Евросоюз объявил о создании гражданской миссии с целью «повышения стабильности сектора безопасности страны, включая кибербезопасность, и противодействия информационному манипулированию». Миссия получит двухлетний мандат, ее штаб будет находиться в республике.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь усомнилась в том, что присутствие миссии в стране будет содействовать стабилизации обстановки «с учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России».
В середине февраля молдавский президент Майя Санду заявляла об опасности дестабилизации в стране и подготовке нападений на нее. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — говорила она. Целью Санду называла «свержение конституционного строя» и передачу республики «в распоряжение России». Захарова тогда опровергла наличие у России плана по дестабилизации ситуации в Молдавии, назвав подобные утверждения «абсолютно необоснованными и бездоказательными». «Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией», — утверждала она.