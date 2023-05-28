Санду заявила, что большинство молдаван против объединения с Румынией

Президент Санду заявила, что на сегодняшний день около 1 млн молдаван имеют румынские паспорта, однако большинство граждан все еще выступают против объединения двух стран

Президент Молдавии Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Большинство граждан Молдавии не поддерживает объединение страны с Румынией, заявила президент республики Майя Санду порталу Géopolitique Profonde.

«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В то же время президент отметила, что около 1 млн граждан Молдавии из 2,68 млн имеют румынские паспорта, однако, по ее словам, многие боятся объединения двух стран. «Действительно, есть дискуссия, которая ведется уже давно, но опять же для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — заключила Санду.

В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

В конце марта румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, по которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. В том же месяце Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Против законопроекта выступила фракция коммунистов и социалистов.

По данным опроса WatchDog.MD, проведенного летом 2021 года, 47,2% жителей Молдавии выступает против объединения с Румынией, «за» — 35% (остальные либо не участвовали бы в референдуме, либо затруднились ответить). Проведенный в декабре прошлого года опрос Института развития и социальных инициатив показал, что против объединения с Румынией 53,7% населения (поддержали идею 32,8% респондентов). На парламентских выборах 2021 года поддерживающие объединение партии «Альянс за объединение румын» и «Партия национального единства» вместе не набрали и 1% голосов.

Ранее Санду говорила, что объединение двух стран может произойти лишь в случае поддержки со стороны населения.