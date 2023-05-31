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Под Краснодаром из-за атаки беспилотника загорелся Афипский НПЗ

Краснодарский губернатор Кондратьев заявил о пожаре на Афипском НПЗ из-за беспилотника
Афипский НПЗ атаковал беспилотник, там начался пожар, его уже ликвидировали, сообщил губернатор Кондратьев. В мае в регионе несколько раз был атакован другой НПЗ, Ильский
Афипский НПЗ
Афипский НПЗ (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

В Краснодарском крае — возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной причине, из-за беспилотника, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Около 4:40 Кондратьев сообщил, что возгорание ликвидировано.

Афипский НПЗ находится в Северском районе края в одноименном поселке примерно в 15 км от Краснодара.

Телеграм-канал SHOT пишет, что во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.

В мае в Краснодарском крае атакам беспилотников подверглись несколько предприятий нефтяной отрасли. 3 мая дрон ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. 
В две следующие ночи был атакован Ильский НПЗ. Во всех случаях удары приводили к пожарам, наиболее масштабный начался в Волне, его площадь составила более одной тысячи кв. м.

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В ночь на 28 мая беспилотники снова пытались атаковать Ильский НПЗ, они были нейтрализованы. Завод не получил повреждений.

Дроны атаковали и сам Краснодар. Утром 26 мая в городе произошел взрыв, причиной его было падение двух беспилотников, указывал Кондратьев. Были повреждены жилые и офисные здания, пострадавших не было.

Под Краснодаром из-за атаки беспилотника загорелся Афипский НПЗ
Под Краснодаром из-за атаки беспилотника загорелся Афипский НПЗ

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Краснодарский край Афипский НПЗ пожары беспилотники Вениамин Кондратьев
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