Под Краснодаром из-за атаки беспилотника загорелся Афипский НПЗ
В Краснодарском крае — возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной причине, из-за беспилотника, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Около 4:40 Кондратьев сообщил, что возгорание ликвидировано.
Афипский НПЗ находится в Северском районе края в одноименном поселке примерно в 15 км от Краснодара.
Телеграм-канал SHOT пишет, что во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.
В мае в Краснодарском крае атакам беспилотников подверглись несколько предприятий нефтяной отрасли. 3 мая дрон ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района.
В две следующие ночи был атакован Ильский НПЗ. Во всех случаях удары приводили к пожарам, наиболее масштабный начался в Волне, его площадь составила более одной тысячи кв. м.
В ночь на 28 мая беспилотники снова пытались атаковать Ильский НПЗ, они были нейтрализованы. Завод не получил повреждений.
Дроны атаковали и сам Краснодар. Утром 26 мая в городе произошел взрыв, причиной его было падение двух беспилотников, указывал Кондратьев. Были повреждены жилые и офисные здания, пострадавших не было.