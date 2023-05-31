Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Как сорвавшаяся сделка уничтожила 60% капитализации Embracer Group Pro, 08:33
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 08:24
В группировке «Юг» заявили об идущих в бой без брони и оружия бойцах ВСУ Политика, 08:23
«Мы в центре мегатренда». Зачем в США делают ставку на инвестиции в мусор Pro, 08:19
МВД объявило в розыск трех генералов Украины Политика, 08:15
Операторы потратят на закупку новых вагонов не менее ₽1 трлн Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Гладков объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж Политика, 07:30
В больнице в Красноярске ввели карантин из-за вспышки кори среди детей Общество, 07:26
Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града» Политика, 07:24
Объем валютных кредитов бизнесу упал до минимума с 2011 года Финансы, 07:00
Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР Политика, 06:47
Кабмин оставил только одно замечание на проект повышения возраста призыва Политика, 06:45
Глава NASA спрогнозировал высадку на Марсе к 2040 году Технологии и медиа, 06:38
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД объявило в розыск трех генералов Украины

МВД объявило в розыск генералов Украины Колесника, Локоту и Грищенко
СК обвинил трех генералов Украины в гибели более 500 и ранении около тысячи мирных жителей Донбасса, МВД объявило военных в розыск. Локота, Грищенко и Колесник занимают высшие должности в оперативном командовании ВСУ

МВД России объявило в розыск трех генералов Украины, генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко, всех троих разыскивают по уголовной статье. Это следует из электронной базы ведомства.

  • Колесник в 2013–2015 годах возглавлял Оперативное командование «Север», а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
  • Локота в 2015 году возглавил Оперативное командование «Север», спустя год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017-м он занял должность замначальника Генштаба и до ноября того же года руководил силами АТО на Украине.
  • Грищенко в разные годы был замкомандующего войсками Оперативного командования «Север», командующим войсками Оперативного командования «Юг» и замкомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.

В конце марта российский СК заочно предъявил всем троим обвинения. Ведомство утверждает, что «в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек».

Накануне, 30 мая, МВД объявило в розыск главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Их также ищут для привлечения к уголовной ответственности.

Следственный комитет России в прошлом году завел дело против Залужного и других украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет. Ведомство тогда же настаивало, что украинские военные при организации Москвой гумкоридоров в Мариуполе «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
розыск МВД Украина
Материалы по теме
В России объявили в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского
Политика
МВД объявило в розыск сенатора Линдси Грэма после слов о «смерти русских»
Политика
Слова сенатора США о «смерти русских» оказались вырванными из контекста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter