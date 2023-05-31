МВД объявило в розыск трех генералов Украины

СК обвинил трех генералов Украины в гибели более 500 и ранении около тысячи мирных жителей Донбасса, МВД объявило военных в розыск. Локота, Грищенко и Колесник занимают высшие должности в оперативном командовании ВСУ

МВД России объявило в розыск трех генералов Украины, генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко, всех троих разыскивают по уголовной статье. Это следует из электронной базы ведомства.

Колесник в 2013–2015 годах возглавлял Оперативное командование «Север», а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

в 2013–2015 годах возглавлял Оперативное командование «Север», а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Локота в 2015 году возглавил Оперативное командование «Север», спустя год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017-м он занял должность замначальника Генштаба и до ноября того же года руководил силами АТО на Украине.

в 2015 году возглавил Оперативное командование «Север», спустя год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017-м он занял должность замначальника Генштаба и до ноября того же года руководил силами АТО на Украине. Грищенко в разные годы был замкомандующего войсками Оперативного командования «Север», командующим войсками Оперативного командования «Юг» и замкомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.

В конце марта российский СК заочно предъявил всем троим обвинения. Ведомство утверждает, что «в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек».

Накануне, 30 мая, МВД объявило в розыск главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Их также ищут для привлечения к уголовной ответственности.

Следственный комитет России в прошлом году завел дело против Залужного и других украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет. Ведомство тогда же настаивало, что украинские военные при организации Москвой гумкоридоров в Мариуполе «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города».