Пентагон потратит почти $40 млрд на ремонт проблемных двигателей F-35

У самолетов F-35 есть проблемы с охлаждением двигателей самолетов. Их разработчик Lockheed Martin собирается попросить у властей $38 млрд в течение десяти лет на устранение проблемы

Истребитель F-35 (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Компания Lockheed Martin может потребовать у властей $38 млрд в течение десяти лет на ремонт двигателей истребителей F-35. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на государственных аудиторов США.

Отмечается, что самолеты F-35 являются самым дорогим оружием в мире — его стоимость составляет $412 млрд.

Проблемы возникли в системе охлаждения самолетов, она перегружена. «Дополнительное тепло увеличивает износ двигателя, сокращает срок его службы и увеличивает затраты на техническое обслуживание на $38 млрд», — говорится в отчете государственных аудиторов.

До 2035 года в США действует программа по модернизации самолетов F-35 — Block 4. Предыдущая версия энергосистемы не может удовлетворить потребности в охлаждении, потому что новые возможности самолета, вызванные модернизацией, сильнее перегружают двигатель.

Кроме того, говорится в отчете, обслуживание парка F-35 в течение 77 лет обойдется американскому бюджету в $1,3 трлн. Годовой отчет правительства также показывает, что стоимость программы Block 4 выросла до $16,5 млрд и что половина поставок самолетов Lockheed в 2022 году была задержана.

О проблемах в эксплуатации F-35 Bloomberg писал еще в конце октября. Согласно данным ВВС, США располагают более 540 истребителями F-35, но только 53,1% из них годятся для выполнения боевых задач — тренировок, боевых вылетов, демонстрационных вылетов, а все свои задачи могут выполнять менее 30% машин. Ранее причиной такой ситуации назывались нехватка запчастей, частые поломки двигателей и иных компонентов и длительное время ремонта.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.



Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.

Ревизию состояния собственных вооруженных сил в западных государствах усилили после начала Россией военной операции на Украине. В частности, в Минобороны Дании говорили о худшем состоянии армии за последние 40 лет, а в Германии оценивали период для проведения необходимой модернизации войск в 50 лет.