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Атака беспилотников на Москву ,  
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Военные эксперты заявили о нехватке систем ПВО вокруг Москвы

Полковник ВВС Хатылев заявил о «разрыве» в поставках систем ПВО для Москвы после 1990-х
Для борьбы с дронами группировку ПВО между западной границей России и Москвой необходимо нарастить минимум в четыре раза, считают опрошенные РБК эксперты
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Несколько зданий получили повреждения, серьезно пострадавших людей при атаке не было. Минобороны России сообщило, что в атаке участвовали восемь дронов самолетного типа. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что система ПВО Москвы «сработала штатно, удовлетворительно», и вместе с тем признал, что в этом направлении «есть над чем работать». «Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — добавил он. Что нужно сделать для предотвращения атак дронов на города, разбирался РБК вместе с экспертами.

Как укрепить ПВО для предотвращения атак беспилотников

Чтобы эффективно защищать Москву от атак беспилотников, необходимо увеличить группировку войск, обеспечивающих противовоздушную оборону столицы и Центрального экономического района России, в который та входит, минимум в четыре раза, считают опрошенные РБК эксперты.

Как утверждает бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения (2007–2009 годы) полковник Сергей Хатылев, система ПВО Центрального района и Москвы сейчас в три-четыре раза меньше, чем в 1990-х, когда было принято решение сокращать Вооруженные силы, в том числе ПВО.

Полковник подчеркивает, что в то время нужно было поставлять в войска новые комплексы, однако тогда их еще не производили. Первый современный зенитно-ракетный комплекс С-400 поступил на вооружение в 2007 году.

«То есть на замену нечего было поставить. А у комплексов С-300, которые тогда были на боевом дежурстве, 1980–1990-х годов, заканчивался срок эксплуатации. <...> Получился разрыв: технику сократили, части сократили, должны были поставить новые комплексы, которые по дальности перекрывали бы старые и их стрельбовые возможности тоже перекрывали бы. А этого не произошло», — пояснил эксперт. Поэтому, по его мнению, группировку ПВО вокруг Москвы и в западном направлении от столицы сейчас необходимо увеличить минимум в четыре раза.

Руководитель компании «Аэрокон», разрабатывающей беспилотные системы, Эдуард Багдасарян, в свою очередь, отметил, что закрыть тысячи километров границы комплексами, например «Панцирями» (российскими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами), сейчас невозможно, их просто столько нет. «[Условная] граница вокруг Москвы — это тоже десятки километров», — говорит он.

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Сбить дроны можно, и это демонстрируют российские системы ПВО, а вот обнаружить технически сложно, учитывая, что летают они, как правило, на малых высотах, добавляет Багдасарян: «Все равно нужны сотни комплексов, а ведь необходимо охранять еще и военные объекты, склады и так далее».

«Беспилотников вдруг стало много, и это стало одним из массовых видов оружия. Но при этом систем борьбы с дронами не стало сразу так же много. Это будет уже следующий этап. Сейчас, очевидно, будут заказы на новые системы, будут увеличивать их количество», — продолжает глава «Аэрокона».

Хатылев также считает, что для создания эффективной системы ПВО Москвы необходимо уплотнять боевые порядки. «Нужно однозначно сейчас увеличивать количество зенитно-ракетных дивизионов, радиолокационных станций, которые могут обнаруживать цели на малых и предельно малых высотах, расставить эти станции по границам Московской области и дальше вдоль границы [с Украиной] таким образом, чтобы высота нижнего края радиолокационного поля была меньше 50 м. Вот тогда мы гарантированно сможем обнаруживать эти маловысотные цели на всем пути их полета к Москве и выдавать по ним разведывательную и боевую информацию зенитно-ракетным войскам. Тогда зенитно-ракетные войска обнаружат эти цели и заблаговременно, на предельных дальностях их уничтожат», — пояснил он. Помимо этого необходимо, чтобы граждане проявляли бдительность и сразу же сообщали ответственным за это службам о виденном ими дроне, считает Хатылев.

Последствия атаки беспилотников на Москву. Фоторепортаж
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Багдасарян при этом считает, что тем, кто живет в городах восточнее Москвы, не стоит опасаться атак беспилотников. По его словам, отправлять дроны на такие расстояния технически сложнее и рискованнее. Эксперт отмечает, что это должны быть более тяжелые аппараты с большей дальностью полета, которые притом легче обнаружить из-за их размеров. «Смысла в этом я не вижу», — поясняет он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
беспилотники дроны БПЛА ПВО комплексы ПВО Москва
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