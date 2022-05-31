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Военная операция на Украине ,  
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Ведущего конструктора «Антонова» заподозрили в поддержке спецоперации

СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации
По данным следствия, мужчина распространял карту Украины, на которой часть украинских территорий якобы принадлежала соседним странам
Авиационный серийный завод &laquo;Антонов&raquo; в Киеве, архивное фото
Авиационный серийный завод «Антонов» в Киеве, архивное фото (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

На Украине ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» заподозрили в поддержке военной спецоперации России. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Следователи ГУ СБУ в Киеве и области ведут досудебное расследование. В суд было направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

По данным следствия, в период с марта по апрель житель города Ирпень распространял в соцсетях публикации, направленные на поддержку действий России по проведению спецоперации на Украине.

«Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. «Нет такой страны, как Украина. Есть окраина России», «Zа наших», «Сила V правде» — такие месседжи пропагандировал и поддерживал подозреваемый», — говорится в сообщении.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В ходе обысков у ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны и обнаружили фото и видеоматериалы с «антиукраинским контентом».

Мужчина проходит по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины («Пропаганда войны»). Статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без него.

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая подписал закон, согласно которому активы, принадлежащие физическому или юридическому лицу, публично поддержавшему военную операцию России, конфискуют в пользу госбюджета.

Перечень действий, которые дают основания для применения этого закона, состоит из примерно 30 пунктов, в том числе нанесение существенного ущерба национальной безопасности Украины и ее суверенитету, «глорификация лиц», причастных к СВО, поддержание политики «непризнания права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение», «разжигание ненависти к украинскому народу, его культуре, государственному языку, национальной идентичности».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию. Российский лидер Владимир Путин назвал ее целью защиту населения Донбасса от геноцида, демилитаризацию и денацификацию страны. Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил о всеобщей мобилизации, в стране введено военное положение.

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