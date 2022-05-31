Из Херсонской области в Крым откроют коридор для скоропортящихся товаров

В военно-гражданской администрации Херсонской области объявили, что коридор откроют в районе села Чаплынка, по нему будут пропускать машины, которые везут скоропортящиеся продукты

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

На границе Херсонской области с Крымом откроют специальный коридор для грузовых машин, перевозящих скоропортящиеся продукты, сообщил представитель херсонской военно-гражданской администрации (ВГА), передает ТАСС.

«Делается послабление для грузовых машин, которые едут из Херсонской области в Крым, для того чтобы их быстрее пропускали. <...> Люди везут скоропортящийся товар, например клубнику <...> и огурцы. <...> Поэтому стараются для них делать послабление», — пояснил он.

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил «Интерфаксу», что власти Крыма и области согласовали открытие коридора в дополнение к пассажирскому, который действует в районе поселка Каланчак. Переход откроют в районе села Чаплынка. Автомобильный транспорт пока остается основным способом товарооборота для Херсонской области, отметил Стремоусов.

«Железнодорожное сообщение мы сейчас настраиваем, пытаемся разобраться с морскими портами», — заключил он.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пользователей в соцсетях сообщило, что на границе двух регионов возникают пробки. До этого в пресс-службе крымской таможни РБК говорили, что никаких проблем с отправкой гуманитарных и иных грузов через границу Республики Крым в Херсонскую область нет.

Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона через несколько дней после начала военной операции на Украине. 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию, Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.

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Тогда же Стремоусов сообщил, что Херсонская область с 1 мая переходит на расчеты в рублях. Он уточнил, что переходный период займет до четырех месяцев, в течение этого времени в регионе будут ходить рубль и гривна. Затем рубль станет единственной валютой. В Крыму сочли, что это поможет двум регионам наладить взаимную торговлю.