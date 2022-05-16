Таможня Крыма опровергла задержку грузов на границе с Херсонской областью

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Информация о задержках отправления гуманитарных и иных грузов через границу Республики Крым в Херсонскую область не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе крымской таможни.

«Информация не соответствует действительности. Крымской таможней в минимальные сроки осуществляется оформление гуманитарных грузов, следующих на территорию Украины, подконтрольную российским военным. <...> Среднее время составляет 15–20 минут. В режиме 24/7 осуществляется координация оформления гуманитарной помощи, перемещения гуманитарных конвоев через автомобильные пункты пропуска, отслеживается их выход и возвращение», — сообщили в таможне Крыма.

Там подчеркнули, что работа в пунктах пропуска в Крыму ведется в усиленном режиме несения службы, а также организована реверсивная схема движения транспорта, в соответствии с которой дополнительно задействуются встречные полосы движения. То же относится и к грузам с экипировкой и оборудованием, собранным добровольцами для военнослужащих, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе главы Республики Крым РБК порекомендовали обратиться за комментарием в пограничное управление ФСБ России по Республике Крым. РБК направил запрос в погрануправление ФСБ по Крыму.

Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Украина после этого разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила мобилизацию.

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Херсон российские военные заняли уже 2 марта, а 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля, в регионе запустили вещание российских телеканалов.

С марта российские власти начали доставлять продукты и гуманитарную помощь жителям Херсонской области, в основном через территорию Крыма. Глава ДНР Денис Пушилин ранее также снял запрет на ввоз и вывоз ряда товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. Он пояснил, что мировое сообщество не признало референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав России. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона.